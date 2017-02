Rodolfo Salinas: "Desgraciadamente es un empate injusto"

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los rojinegros del Atlas empataron en casa en juego de la Copa Corona MX, a un gol ante los Mineros de Zacatecas. En un partido donde era de vital importancia ganarlo. Sin embargo, el empate deja un mal sabor de boca al aficionado y plantel, ante lo cual comenta el contención Rodolfo Salinas.

“En términos generales se jugó bien, se generaron muchas ocasiones de gol, las más claras de ellos fueron a pelota parada. La mayoría del partido fue de nosotros, sobre todo en la posesión, pero al final de cuentas nos deja un mal sabor de boca porque era un partido que aparentemente se podía ganar, lo necesitábamos también para poder aspirar a pasar a la siguiente fase. Desgraciadamente se sacó un empate injusto, para mí”.

Los Zorros tuvieron que remar contracorriente un partido que prácticamente lo empezaron perdiendo con un autogol tempranero: “Es normal, son cosas que pasan, en teoría no debería de pasar, es la primer jugada en que nos llegan y te dejan molesto por esa desatención, pero ya después supimos contrarrestar ese gol, pudimos empatar, tuvimos por ahí oportunidades, pero no nos sirve este resultado. Me parece que era un partido ganable”.

(Foto: Atlas FC)

El casca 17 de los 'Zorros' fue claro al señalar la competencia interna que existe en el plantel, así como la lucha que hay todos los días en los entrenamientos, misma que les beneficia tanto a los futbolistas como al equipo en sí: “Competencia siempre habrá y más cuando se juega Copa. Esta es una manera de mostrarse, de tener una oportunidad para que el técnico te tenga en cuenta. Si se hace bien acá, en cualquier momento uno puede tener la oportunidad, uno tiene que estar en constante competencia”.

En los partidos de Copa es común ver disputar a los suplentes y una gran cantidad de jóvenes en la cancha. Por lo cual, jugadores como ‘Rodo’, son de vital importancia para el aporte de experiencia y equilibrio: “Siempre es importante tener este tipo de torneos. Se les está dando la oportunidad a la mayor cantidad de jugadores de la Sub-20 o jóvenes de la cantera. En ese aspecto siempre va a ser positivo que los chavos se puedan mostrar en este tipo de partidos y torneos, es una buena puerta para ver si están para jugar en Primera División, hoy lo hicieron bien, y sirve mucho, porque van ganando experiencia”, finalizó el volante.