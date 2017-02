Luis Reyes cumple un sueño al llegar al TRI

(Foto: Atlas FC)

Los sueños se cumplen. Luis Ricardo ‘Huesos' Reyes, lateral izquierdo de los Rojinegros del Atlas lo está haciendo, tras ser llamado a la Selección Mexicana de Fútbol, para el partido amistoso ante Islandia, el próximo 8 de febrero en la Vegas, Nevada.

“He sacrificado mucho para llegar hasta donde estoy, ahora con el llamado a selección la verdad estoy muy feliz. Es algo que cada jugador desea, trabajas día con día para cumplir ese sueño y la verdad estoy muy motivado para reportar con la selección”.

Reyes es canterano rojinegro, pero tardó en debutar en Atlas, porque tuvo un periodo fuera del equipo, siendo su último club, el Tampico Madero, con el cual quedó campeón en la Segunda División.

“Hace ocho meses estaba disputando la final con Tampico y la verdad me ha cambiado la vida, desde que me dijeron que tenía la posibilidad de regresar a Atlas sabía que era mi última oportunidad. Yo valoro mucho todo lo que viví en Segunda División, en Liga de Ascenso, y quiero seguir trabajando y mejorando para que no sea el único llamado”.

El ‘Huesos’ platicó como fue el proceso que vivió y cambió de ser un delantero, a terminar jugando hoy día, en la defensa: “Cuando llegué a fuerzas básicas, era enganche, luego contención, después me pusieron de contención, luego de extremo, prácticamente he jugado en todas las posiciones, pero en Tampico fue donde más me usaban de lateral. Es algo importante (defender), siento que he mejorado, pero puedo dar aún más, quiero consolidarme en la defensiva, trabajando y aprendiendo de mis compañeros”.

El zurdo futbolista se enteró de su llamado gracias a las redes sociales, incluso días antes de ser confirmado su llamado, él se lo tomó con calma a la espera de que se hiciera oficial.

“Desde el domingo ya había visto algo en redes sociales, lo platiqué con mi esposa, pero yo quería estar tranquilo, esperarme a ver la lista, yo lo tome con mucha calma primero y ya ayer si fue cuando no me la creía”.

El casaca 14 de los Zorros fue claro al señalar que debe de hacer para mantener su nivel y por ende, ganar más convocatorias a la Selección Nacional:“Es un compromiso muy alto, tengo que trabajar al doble, tengo más responsabilidad en el equipo y debo seguir mejorando para que me sigan convocando”.

Prácticamente al final de la charla nos contó una anécdota especial sobre su llamado, su abuelo que es orgullo y motivación para seguir adelante: “Estaba hablando con mi abuelo, que está algo enfermo, le comenté que quería dejar su apellido muy en alto, y cuando colgué con él todos me estaban escribiendo para decirme que la lista había salido y yo estaba ahí. La verdad fue algo muy emotivo, iba manejando y me tuve que estacionar, fue muy emocionante”.

Para finalizar la conferencia mencionó algunos recuerdos de niño, cuando miraba al TRI, en la televisión: “Yo vi a Rafa Márquez, a Luis García, a Hugo Sánchez, ayer subí una foto con el número nueve que él portaba, en ese entonces mi idea era ser delantero, pero mi proceso me llevó a ser lateral. Quiero buscar un lugar en el mundial, pero se tiene que ir paso a paso”, finalizó el lateral tapatío.