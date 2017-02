Clifford Aboagye quiere triunfar en Atlas

(Foto: Atlas FC)

Clifford Aboagye habló en conferencia de prensa, donde destacó la comodidad que siente al estar con los Rojinegros del Atlas, y cómo ha evolucionado su carrera desde el Mundial Sub – 20, su paso por España con Granada, y ahora en México con los Zorros.

El mediocampista ofensivo aceptó su principal reto a cumplir con el club tapatío: “Sería una gran oportunidad para mí, triunfar aquí. Vengo a crecer como futbolista y también para aprender”.

El volante africano destacó el nivel del futbol mexicano, le gusta el equipo y le alegra jugar aquí, mencionó que siempre entra con alegría a la cancha, lo que podría ser factor para hacer click con el aficionado rojinegro.

“Desde que llegué me he sentido cómodo con la gente del club, los jugadores y sobre todo el cuerpo técnico que me ha dado toda la confianza, y también de la afición que gusta del fútbol y que aman al club, la Fiel, me han arropado muy bien”.

El directivo rojinegro, Severiano García, fue parte fundamental para convencer al futbolista de 21 años, pues fue al viejo continente a visorias y le mostró el modelo a desarrollarse en Atlas.

“Sabía que el fútbol mexicano era una gran liga, en la que hay mucho talento, y es una liga en la que un futbolista joven puede demostrar su talento. Aquí hay muchos chicos que están demostrando su talento en la liga”.

El estar en México, dijo le ayudará para tener minutos con la Selección de Ghana, pues con más minutos en cancha, será más fácil que lo volteen a ver.

“Aquí puedo demostrar mi talento, estoy jugando en Primera, en España no estaba teniendo la posibilidad para jugar, es una buena oportunidad, porque aquí voy a jugar y mostrarme, para que la gente vea lo que estoy haciendo”, comentó.

También comentó lo fundamental que fue Guillermo Ochoa para convencerlo de venir a México, pues le habló como era la Liga MX, y se dio tiempo para elogiar su talento como arquero de Selección Nacional.

“Yo no sabía mucho del fútbol mexicano, antes de venir necesitaba hablar con gente. Y con lo que me han dicho y lo que he visto, me gusta mucho y estoy muy contento de estar aquí”.

El africano porta la camiseta 20 de Atlas, ha sumado 107 minutos en liga y 123 en copa durante el actual Clausura 2017.

Clifford habló del siguiente juego de los Rojinegros, de cara al partido de Liga ante el Puebla, este viernes a las 19:30 horas.

“Creo que es un partido complicado, con el cambio de entrenador que ellos acaban de tener, con el estilo del equipo, pero estamos preparados para enfrentarlos y trabajando bien para el juego”, finalizó el jugador rojinegro.