No solo otro clásico

Foto: Referee

Temprano en el campeonato llega el Atlas vs Chivas Guadalajara, después de años de disputar el clásico tapatío casi al cierre del torneo, es la jornada número seis la que enfrentará a ambos en un partido que además de ser especial por la rivalidad, para los zorros tiene otro nivel de correspondencia.

La última vez que los del paradero se alzaron con la victoria lo hicieron en casa del rival, el estadio Chivas se pintaba rojinegro en el Apertura 2014. Sin embargo, el Jalisco lleva aún más tiempo sin escuchar la algarabía de los locales frente al odiado rival. Un lejano 2013 es el último grato recuerdo que tiene la fiel ante su némesis.

Los aficionados atlistas aún no borran de su mente una de las tristezas más grandes en la historia de la institución. No solo fue el marcador, fue la situación. Era la tercera de Tomás, la tercera de liguilla, de nuevo soñaban los corazones atlistas, no había manera que el tan famoso refrán pudiera equivocarse... 1-4. El equipo de Tomás Boy fue humillado, incluso sus propios seguidores se volcaron en su contra, no lo podían creer. La noche triste de los zorros se escribió en aquella liguilla del Clausura 2015.

Foto: wwelatino

Tres, de nuevo, han sido las oportunidades que ha tenido la academia para reivindicarse con su gente, y aun no lo logra. Es imperativo, necesario, su gente lo necesita. Cada 90 minutos que ruede el balón y el marcador no favorezca a los zorros serán seis meses más de lidiar con aquel martirio sin alegría encontrada de por medio, el cual no es poca cosa, esta afición vive de manera diferente cada partido, cada actuación es recordada.

El platillo está servido, 13 partidos haciendo valer el Jalisco como nunca antes, pero de qué sirve, que son esos 13 partidos, si cuando te enfrentas al rival más importante para tu gente, para tí, no lo hace valer. Si de verdad se pretende que esta racha que ostenta el equipo se recuerde en años venideros, el sábado el equipo tiene que hacer retumbar el Jalisco, ningún otro resultado que no sea la victoria será aceptado por la Fiel. El plantel lo sabe perfectamente, tal vez incluso más que ellos.

La pelota rodará una vez más en el coloso de independencia, los jugadores tienen que entender, esta afición vive para estos partidos, y el sábado deben hacerles recordar por qué.