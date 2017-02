Miguel Fraga: "Somos afortunados de tener una afición tan entregada y honesta"

Google Plus

Fraga ilusionado con la posibilidad de ser inicialista en Liga MX | Foto: Atlas FC

Después del reporte oficial que Oscar Ustari estará fuera prácticamente todo el torneo regular por la fractura en la apófisis coronoide del cubito luego de la victoria en el Estadio Azul. Ahora la responsabilidad de jugar en la portería lo que resta del torneo será para Miguel Ángel Fraga, que tuvo una destacada participación el fin de semana pasado para conservar el resultado. Tendrá que esperarse hasta el día de mañana si el 'Profe' Cruz utiliza al camiseta número 30 ante Puebla o si debuta a un joven.

La lesión del arquero titular argentino dará la oportunidad ahora al mexicano de jugar por primera vez desde el inicio desde hace poco más de seis meses. “Desgraciadamente le toca estar fuera de las canchas a Óscar por lesión, es una baja importante para nuestro equipo, creo que el plantel está armado para contar con todos, pero estamos apoyándolo y respaldándolo desde lo que nos toca hacer. El equipo está con él porque es un elemento muy importante y querido dentro del grupo, así que tendrá nuestro apoyo al cien por ciento y esperemos que todo salga de la mejor forma”.

Pero a pesar de la importancia que tiene el ser ahora la opción número uno para Cruz, Fraga está concentrado en el partido de este miércoles ante Puebla en Copa. Ya que el objetivo planteado para todo el equipos es lograr esta victoria y la siguiente, con esto acceder a la próxima fase teniendo la esperanza que se acumulen resultados en los otros sectores. “Honestamente estoy primero pensando en el partido de copa, el club tiene un encuentro muy importante, que es este juego a media semana, en el que necesitamos ganar sí o sí para poder seguir en la pelea y poder pensar en la siguiente fase".

Tendrá que agradar el gusto de José Guadalupe Cruz, el "30" de los 'Zorros' porque hay varios jóvenes de la cantera que aprovecharán la situación para ganarse un puesto en el primer equipo. "Como jugador siempre entrenas para estar en el once inicial, yo estoy muy feliz de estar en esta institución y defender estos colores, y siempre trato de estar al cien para cuando me requieran, desde donde me toque, estoy siempre preparado para cualquier eventualidad o circunstancia”.

Ahora la situación con el sustituto de Miguel Fraga es difícil ya que el sustituto ideal Hernández esta fuera del equipo por la convocatoria a Selección mexicana y el portero campeón de la Sub-20, Estuardo Azhar sigue en recuperación por una lesión en la rodilla.