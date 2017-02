El Zorro aún mueve la cola en Copa

Google Plus

Puebla: Villaseñor; Cortés, Centurión, Cáceres, Schmidt; Araujo, Torres (C) (González, min. 45); Ramos (Fassi, min. 76), Rodríguez; Gómez (Pérez, min. 70) y Navarro.

Atlas: Fraga; Calderón, Arreola, Robles, Monroy (Pindter, min. 76); Saldívar, Salinas (C), Álvarez, Barraza (Rangel, min. 72); Rivera (Treviño, min. 80) y Alustiza.

La obligación era una sola para los Rojinegros del Atlas en su casa, sacar la victoria a como fuera lugar y seguir con la mecha de la esperanza de avanzar a fase definitoria de la Copa MX, siendo esto que ganen también la siguiente semana en su visita al Estadio Francisco Villa, casa de los Mineros. El equipo de Cruz consiguió el primero de dos objetivos en el torneo de media semana para ahora ir el siguiente miércoles de visita en busca del boleto a octavos de final.

Rodó la pelota en el Monumental, pero se estancó durante los diez primeros minutos de partido en mitad de terreno, no había ningún equipo que se adueñara de la posesión y las faltas no se hicieron esperar. Pasando la barrera de los primeros 600 segundos, los locales comenzaron a tomar la cancha de tres cuartos de cancha hacia el frente. Daniel ‘Fideo’ Álvarez fue quien puso la primera de peligro después de un pase de 20 metros de Arreola y el número ocho no pudo vencer en el mano a mano.

Después de esto, pasó a ser el protagonista del juego Jahir Barraza, en primera instancia con un rebote que dejaron los ‘Camoteros’ en tres cuartos de cancha probando de media distancia. Pero la suerte la vio al 18’, cuando Édgar Zaldívar filtró un balón al interior del área y Jahir Barraza quedó solo para cruzar a Fabián Villaseñor abriendo con esto el marcador. La anotación dio confianza a los seis canteranos que estaban en la grama del Jalisco para que se soltaran.

Poco a poco fue llegando Puebla con sus hombres de experiencia de extranjeros que puso Cardozo. Llegando la primera de peligro hasta el minuto 29’ con Álvaro Navarro que en una media vuelta cerca del medio círculo del área, haciendo que el ahora arquero titular Miguel Fraga se estirara para sacar la esférica. Pasaron los minutos y solo hubo una oportunidad más con los anfitriones del juego, de nueva cuenta por conducto de Barraza.

En el complemento, los Académicos siguieron en la búsqueda del gol de la tranquilidad en los primeros minutos de la segunda etapa. El ‘Fideo’ probó suerte con disparo de muy lejos, que pasó muy lejos pero hizo que el arquero visitante se moviera. Para el minuto 51’ las golondrinas cantaron de nueva cuenta para Atlas con un tiro de esquina cobrado por Álvarez y el capitán Rodolfo Salinas se levantara en el aire para guardar el balón en las redes.

Con desventaja de dos anotaciones se animó aún más la escuadra de la Angelópolis para ir a descontar mediante Gonzalo Ramos, pero en las dos oportunidades que tuvo al 62’ y 66’ no pudo definir de la mejor forma; además de encontrarse en su segundo disparo una buena atajada de Miguel Fraga que reaccionó bien luego que el balón se colara en medio de sus piernas.

No hubo el manejo de partido adecuado por José Guadalupe Cruz y tuvo la consecuencia que Puebla encontrara el gol del descuento al 85’ en medio de rebotes dentro del área que el argentino Federico González aprovechó para anotar. Como de costumbre, hubo un cierre dramático que involucre al Atlas, y volvió a tener injerencia Miguel Fraga con una gran atajada después de la intentona de Torres.