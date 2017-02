Matías Alustiza: "El gol no se me quiere dar"

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas aún siguen vivo en la Copa Corona MX, luego de vencer como locales a la ‘Franja’ del Puebla, 2 goles a 1, con goles de Jahir Barraza y Rodolfo Salinas. Sin embargo, del que se espera sea el hombre gol, no ha aparecido; Matías Alustiza, quien jugó los 90 minutos como titular, y dijo que se siente tranquilo pese a la mala racha.

“Tengo que aprovechar las oportunidades. Fue un lindo partido, con los compañeros, por el triunfo y por seguir vivo en la Copa. Siempre es importante competir, esto ayuda a que tengamos dos competencias”.

El nacido en Azul, Argentina, dijo que sigue trabajando día a día para meter goles y ayudar a los Zorros en la consecución de triunfos y puntos: “Contento, teníamos muchas ganas de participar los 90 minutos, que hoy me tocó jugarlos, el gol no se me quiere dar, pero seguiré trabajando”.

El casaca 11 de los Zorros reconoce que este no ha sido el mejor arranque para él y su equipo, sin embargo, sabe que la constancia les dará los resultados trazados y así lograr cosas grandes en este campeonato. Ha anotado sólo un gol en la jornada 2 ante Monarcas Morelia.

“Hoy tuve una oportunidad linda, respecto al gol, la verdad tranquilo, porque sé que así somos los delanteros, cuando estás enrachado cierras los ojos y la metes. Pero estoy muy tranquilo, debo de preocuparme sino se presentan las ocasiones”.

Antes de concluir su participación frente al micrófono, el ‘Chavo’ dijo estar listo para el siguiente partido en Liga MX ante ‘La Fiera’, no importando sí lo hace jugando de inicio o desde el banco de suplentes: “Estoy a la par de todos, sí me toca jugar o me toca ir al banco, apoyar a mis compañeros desde ahí”, finalizó el goleador argentino.