Edgar Zaldívar se inspira y aprende de Rafa Márquez

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas ganaron en la Copa Corona MX, 2 goles a 1 ante el Puebla, partido que destacó por gran número de jugadores canteranos en la cancha, entre ellos destaca el contención Edgar Zaldívar, talentoso mediocampista que ha venido jugando en todo el proceso de fuerzas básicas.

“Gracias a todos, por el resultado, le metimos todo el corazón, toda el alma, y la verdad muy contento me siento. Es el trabajo del día a día, hacerse de un espacio tú mismo, es lo que estoy viviendo, no sólo es un partido y ya, es ganártelo todos los días, a mí me da mucho gusto ver al equipo así”.

El joven canterano que hoy porta el dorsal 300, nos contó cómo fue su vida en las categorías inferiores a su llegada a la institución rojinegra: “Yo soy de San Luis Potosí, pero a los que me preguntan les digo que soy de Manzanillo, porque yo me crié, hice amigos, familia y todo en Manzanillo, Colima, me vine para acá a visorias, y estuve aquí en una tercera, me fui a otras visorias y quedé en la Sub – 17, sólo un torneo porque ya estaba grande, y de ahí en adelante, sinceramente me tocó picar piedra, fueron de los momentos que más me marcó a mí en mí vida, cuando a todo mi grupo lo subieron a segunda y yo me quedé en tercera, luego me gané un lugar en segunda, y de ahí a seguir subiendo, todo eso me dio a mí el carácter, para poder ser capitán, yo ser el que porte ese gafete”.

(Foto: Atlas FC)

Ahora siendo parte del primer equipo, el ‘Gary’ destacó su vivir día con día compartiendo cancha y vestidor con uno de sus ídolos, Rafael Márquez, a quién respeta admira y agradece ser su compañero, así como aprenderle.

“Siempre que amanezco doy gracias a Dios por estar al lado de Rafa, es el mejor de México, es la figura, y trabajar con alguien tan respetable como él, un ídolo como lo que es, a mí me llena mucho de alegría trabajar con él, porque te ayuda mucho, porque tiene un carácter que te complementa al cien, porque te lo pide, me ha ayudado muchísimo”.

El joven canterano compartió como compite todos los días por ganarse un lugar en el primer equipo, pues en su posición hay jugadores consolidados como Márquez y Salas: “La competencia sana del grupo, peleando por un lugar, sí alguien está mejor que yo va estar de titular, sino pues estaré yo, está Salinas que dio un partidazo, Rafa Márquez es el eterno capitán, Salas que es una bestia en la contención, cada quien se gana su lugar”, finalizó el volante rojinegro.