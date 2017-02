Rodolfo Salinas: "Siempre trato de aprovechar las oportunidades"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Por fin se pudo ganar en la Copa Corona MX, y el conjunto de los Rojinegros del Atlas aún tienen la esperanza de avanzar a la siguiente fase del torneo copero, ante lo cual habla el autor del segundo gol; Rodolfo Salinas, quien salió como capitán de los Zorros.

“En términos generales bien, porque había mucho jugador de la institución, canteranos, eso sirve para ver de que están hechos los muchachos. Me parece que hoy hicieron un buen desempeño general, a los que les tocó participar, los grandes lo tomamos con mucha seriedad, al último se nos complicó un poco. Hicimos un buen primer tiempo, ya en el segundo que ampliamos la ventaja, nos echamos un poquito atrás, y ellos se fueron al frente también por la necesidad”.

El casaca número 17 de los Zorros se mostró feliz por haber jugado todo el partido, y por supuesto, por que ayudó con una anotación dentro del resultado. Sin embargo, el contención rojinegro reconoce que el pelea cada día por demostrar estar al nivel para ganarse la confianza del ‘Profe’ Cruz.

(Foto: Atlas FC)

“Los minutos que tenga en Copa o en Liga, siempre trato de aprovechar las oportunidades, tratar también de demostrar que puedo ser útil para cuando se me necesite. Mi carrera siempre ha sido así, cada partido, un amistoso, torneo de Copa, trato de hacerlo de la mejor manera, a veces me va bien, siempre haciendo el esfuerzo, ahora se dio el gol, pero todavía falta otro partido que lo podemos ganar para así aspirar pasar a la siguiente fase”.

‘Rodo’ recordó la atípica semana anterior, donde perdieron el invito del local ante Chivas en el ‘Clásico Tapatío’, pero rompieron la racha de no ganar como visitante ante Cruz Azul: “Se ganó de visita, que ya teníamos tiempo sin ganar, y sabemos que el equipo hizo un gran esfuerzo, sabiendo que de visita se pueden ganar los partidos, de local tenemos una ventaja muy grande, a pesar de que se perdió el clásico, me parece que fue un partido raro, no se pueden perder más puntos de local, el de Chivas era un partido especial para la gente, para nosotros mismos, desafortunadamente no se dio, pero no podemos vivir en el pasado, a muchos todavía nos sigue doliendo ese partido, pero siempre hay revanchas y trataremos de asumir esta responsabilidad”, finalizó el contención rojinegro.