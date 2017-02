Alustiza vuelve del exilio para dar la victoria al Atlas

Google Plus

Dos equipos con la obligación de ganar salieron al Estadio Jalisco, pero los Rojinegros fueron más propositivos para sacar la victoria por marcador de (2-0). Con lo que extienden la crisis de 'La Fiera' para que sigan en lo más bajo de la clasificación general con solo cinco unidades, gracias a que Matías Alustiza fue un total revulsivo desde la banca.

Primeros instantes del encuentro donde hubo un estudio táctico por parte de los dos entrenadores y el mediocampo fue un lugar de batalla donde nadie se podía hacer dueño de la esférica. Pero impuso condiciones el local Atlas, para obtener su primera oportunidad al minuto 12’, en una triangulación de gran velocidad donde Fidel Martínez cedió a Luis Reyes quien mandó un centro que remató Martín Barragán pero no dio la fuerza y dirección necesaria para vencer a Yarbrough. Solo sesenta segundos más tarde volvieron a inquietar el marco visitante, pero Javier Salas no aprovechó la oportunidad y mandó su tiro a las tribunas.

No cesó el empuje de los Zorros y mandaron todo su ataque por la banda izquierda con Luis ‘Hueso’ Reyes que ejecutó dos centros precisos. El primero de estos fue a segundo poste, pero no pudo rematar el canterano Bryan Garnica para que la caprichosa saliera del campo. En una ocasión más centró el "14", pero ahora no encontró a nadie y hasta aquí quedaron las oportunidades del conjunto Rojinegro en la primera etapa.

León solo tuvo unos leves acercamientos de peligro que inquietaron más que nada con la presencia del argentino Mauro Boselli. Uno de ellos fue por un centro de Elías Hernández buscando al camiseta “17” pero llegó antes Madueña para bajar el balón y sacar del área. Antes de finalizar el primer lapso, Leiton Jiménez le abrió la puerta a Luis Montes con un balón dentro del área chica; pero el ‘Chapito’ no reaccionó y quedó todo muerto en los brazos de Miguel Fraga.

Para el complemento, José Guadalupe Cruz revolucionó a su equipo con la entrada de Matías ‘El Chavo’ Alustiza, que llevaba ya 135 minutos sin jugar en Liga MX. El impacto del argentino fue inmediato, abriendo el marcador al minuto 47. Centro de Madueña por la banda derecha que no pudo rematar de primera Matías, pero realizó gran jugada individual para vencer a William. Este gol le vino bien al encuentro, ya que los Esmeraldas se abrieron para conseguir la anotación del empate.

El equipo de Torrente sumó armas al ataque con el ingreso de Pereyra y Peña, generando la más importante para ellos en pelota a balón parado. Un tiro de esquina por el lado izquierdo hizo temblar a La Fiel, ya que Miguel Fraga salió mal y dejó solo a Diego Novaretti pero para la fortuna del Zorro se fue desviado. Una intentona más fue por medio de Leonel López que disparo de larga distancia que fue a las manos de Fraga.

Ya era un agobio importante por los del Bajío y tuvo que venir una nueva genialidad de Matías Alustiza para inclinar el juego por completo para Atlas. De nueva cuenta inició todo con el lateral José Madueña que mandó otro gran trazo al corazón del área que recepcionó Alustiza y con gran calidad individual dio un taconazo para pasar a Barragán firmando el segundo gol de la noche.

Fue un auténtico gol de Knock Out para el equipo leones que no pudo hacer más, a pesar de toda la gente en ofensiva que tenía. Provocando espacios que aprovecharon en un disparo del juvenil Edgar Zaldívar al 81’ teniendo que actuar de más Yarbrough para que no se colara ese esférico. El mismo Zaldívar cometió un error al salir expulsado al minuto 87’ por una barrida a destiempo sobre un futbolista de León.

Esta seguidilla de buenos resultados del conjunto tapatío tendrá otra dura prueba cuando visiten el siguiente fin de semana al Necaxa, equipo que ha estado en un sube y baja de regularidad. Por otro lado, los de León tendrán la visita del Club América que puede ser un partido trascendental para las aspiraciones de Esmeraldas y Cremas.