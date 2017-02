Matías Alustiza: "Cuando el 'Profe' me necesite, voy a estar ahí"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas ligaron su segundo triunfo consecutivo ante León, luego de vencerlos 2 goles a 0, con las anotaciones de Martín Barragán y Matías Alustiza, éste último entró de cambio y fue un revulsivo para darle la victoria a los Zorros.

“Por suerte nos podemos llevar los tres puntos para seguir trabajando. Yo tengo que hacer mi trabajo y cuando el profe me necesite ahí voy a estar, como me tocó hacerlo hoy, tengo el derecho igual que todos mis compañeros, a veces me toca jugar a veces no. Cuando me toca entrar de cambio, tratar de hacer lo que hice hoy”.

Sobre el motivo de arrancar en la banca y entrar de cambio, el ‘Chavo’ comentó: “Es difícil entrar al ritmo del que está el partido, por suerte hoy me tocó convertir y dar una asistencia para el segundo gol, ahora a disfrutar con la familia y ya pensar en la Copa el miércoles”.

El casaca número 11 de los Zorros reconoce la diferencia entre el primer tiempo y el segundo, con respecto a la cara ofensiva del equipo: “Fue una intensidad muy alta, el primer tiempo se hizo muy trabado, el segundo se abrió un poco más, el gol llegó rápido, que fue clave para que se haga el ida y vuelta”.

(Foto: Atlas FC)

Al ser cuestionado por supuestas rencillas con el técnico, José Guadalupe Cruz, el jugador argentino fue claro al sentenciar que no hay tal suposición, que todo ya quedó en el pasado, y por lo tanto él sólo quiere pensar en el presente.

“No hay nada que aclarar (con el ‘Profe’ Cruz), lo que pasó ya pasó, cuando me tocó pedir disculpas por una equivocación lo hice, de los errores también se aprende, pero eso ya quedó en el pasado; estamos todos muy bien y siempre a las órdenes para cuando me necesite”.

A Matías le gustó el ataque que ha mostrado en las últimas fechas, en especial el que los delanteros estén marcando goles: “No me interesa lo que pasó antes, me interesa hablar de ahora para adelante. Por suerte Fidel está haciendo goles, Martín también, hoy me toca convertir a mí también. Hay que estar preparados porque todavía falta mucho camino”, finalizó Alustiza.