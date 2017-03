'Profe' Cruz: "Esta es la cara más cercana a lo que Atlas puede dar"

Google Plus

(Foto: Diego Topete / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas dejaron escapar una victoria en Aguascalientes tras empatar a un gol con los Rayos del Necaxa, ante lo cual el técnico de los Zorros, José Guadalupe Cruz, mencionó las claves del partido.

“Hemos hecho un partido bastante atractivo para la gente, bueno en funcionamiento, sobretodo en el segundo tiempo, tenemos un equipo ligero, que a estar de unas ausencias muy importantes está intentando de encontrar ese camino de protagonismo, nos hemos enfrentado a un rival complicado, me da gusto por mis jugadores, porque esta es la cara más cercana a lo que Atlas puede dar”.

Las dudas ya se han aclarado, y el tema con Matías Alustiza fue de nueva cuenta resuelto por el entrenador al mencionar su rol dentro del plantel rojinegro: “Siguiendo por esta línea, podemos ser aspirantes serios a liguilla y tener un protagonismo que ya merece nuestra afición. Matías no ha iniciado algunos partidos antes, porque llegó sin una pretemporada, entendemos que es un refuerzo de mucha calidad, que tiene un peso específico en la ofensiva, muy importante, se ha adaptado a la dinámica del grupo, en el funcionamiento, juego y convivencia, es una gran noticia para él y para el Atlas, tendrá más oportunidades de aparecer, seguramente de inicio, porque no lo trajimos aquí para estar en la banca”.

El empate fue el marcador final, pero el técnico de Atlas hace mención de una pena máxima de la cual no se marca y se ven perjudicados nuevamente: “Hicimos méritos para llevarnos la victoria, este Atlas se ha caracterizado por no meterse con las decisiones arbitrales, sin embargo, por tercer partido consecutivo hay un penal que no se marca, que te puede marcar diferencia y en el cierre del torneo puede ser definitivo para ir a liguilla o no”.

Poco ante de finalizar la rueda de prensa, Cruz habló sobre el regreso del capitán Rafael Márquez: “Tenía tres semanas sin aparecer, creo que me tardé un poco en sacarlo, le di 80 minutos, pero probablemente debió haber salido unos 10 antes, previendo que es un jugador grande, que tiene una gran influencia en el equipo, entiendo la mentalidad, es un tipo muy ganador, nos pareció bastante buena su participación”.