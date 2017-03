Clifford Aboagye: "La afición de Atlas es impresionante"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Un empate con sabor a derrota, ese es el sentir de varios aficionados que hicieron el viaje para ver jugar a los Rojinegros del Atlas, luego de empatar a 1 gol con Necaxa. Sin embargo, el volante ghanés; Clifford Aboagye, quien cree que fue un lindo partido y el resultado es justo.

“Hemos hecho las cosas bien, y sabemos que estuvimos jugando fuera, nos quedamos con un punto de fuera. Así es el futbol, a veces se gana, se empata o se pierde, y creo que nos dejamos el empate que está bien, tenemos que seguir luchando, y a los que nos taca la siguiente semana tenemos que ser fuertes en casa. Sí, yo creo que fue penal”.

(Foto: Diego Topete / VAVEL)

El casaca número 20 de los Zorros reconoció la fortaleza de su equipo, pero también agradeció el apoyo de ‘La Fiel’ que hizo el viaje a Aguascalientes, y se hizo notar en las tribunas del estadio Victoria.

“Yo creo que la afición de Atlas, siempre digo que son impresionantes, lo que hacen, nos hacen más fuertes y nos hacen tener más alegría y confianza dentro de la cancha. Ya estoy un poco más adaptado, estoy mejorando poco a poco, estoy muy contento”.

Ya para finalizar, el volante africano reconoció que su posición en la zona de contención no es desconocida para él, pues aunque habitualmente lo hemos visto jugar de ‘10’ o por las bandas, también sabe desempeñar la función de quita balones, además espera con ilusión un llamado a su Selección.

“Yo estoy para ayudar al equipo, y no es una posición nueva para mí (en la contención), que ya he jugado como contención en la Selección y me siento muy bien ahí, hay que ayudar al equipo al máximo. Para eso trabajamos, creo que pronto me van a llamar (Selección de Ghana)”.