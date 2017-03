Luis Reyes: "Sabemos que podemos hacer buen partido a cualquiera"

Google Plus

Reyes ha destacado mucho esta temporada | Foto: Atlas FC

Parece que la regularidad ha llegado al cuadro de Atlas y es que luego de empatar a un tanto frente a Necaxa el pasado sábado, ligan los Rojinegros tres juego sin caer, manteniendo al equipo en puesto de liguilla. En específico, lugar seis de la general con 14 unidades y podría acceder al liderato la siguiente semana. Sobre esto y otros temas habló el canterano Luis Reyes que se ha ganado un puesto en el once titular a base de buenas actuaciones e inclusive un llamado a Selección Mexicana.

Todo parece indicar que cambio el equipo, cuando consiguieron la victoria como visitante ante Cruz Azul, esto motivó al equipo para crecer: "Cambiamos la mentalidad desde que enfrentamos a Cruz Azul, ahora nos paramos en una cancha complicada como la de Necaxa, tuvimos oportunidades para habernos traído los tres puntos, lamentablemente no se consiguió, sucedió lo del penal y la verdad no nos queda más que seguir trabajando y mejorando en los detalles”, asegura Luis Reyes que si este paso de regularidad se conserva en esta segunda parte de la temporada podrán aspirar a una clasificación de liguilla, cosa que no se logra desde hace tres campañas.

“Mentalmente el equipo es fuerte", Luis Reyes.

Aunado a este tema, es una meta para los pupilos de José Guadalupe Cruz lograr esa clasificación a los ocho mejores al termino de la campaña regular. En palabras de Reyes, no deben de perder las oportunidades de sumar puntos, porque un empate a derrota podría dejar al equipo de momento fuera de los ocho primeros y el objetivo a corto plazo de la Academia es que cada semana terminen en puestos de liguilla.

Para el juego de este fin de semana en el Estadio Jalisco ante Pumas, será una ocasión especial para el lateral de 25 años, ya que estos dos equipos son reconocidos por su gran cantera: "Será un partido muy bonito. Nos topamos dos muy buenas canteras, creo que será un juego agradable y habrá que contrarrestar todo eso que tienen ellos en ofensiva”.

El tema de Selección Mexicana se tocó al final de la conferencia, ya que en los próximos días Juan Carlos Osorio anunciará a los 23 jugadores que jugarán eliminatoria del mundial ante Trinidad y Tobago y Costa Rica. "Para eso trabajo, pero eso es decisión del Profesor Osorio, habrá que estar preparados por si se presenta la convocatoria. Mi sueño es ir a un torneo internacional con la Selección, ahora está la Copa Confederaciones y la Copa Oro, sería un orgullo portar la playera de México en cualquiera de esos torneos”, finalizando con esto