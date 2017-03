¿Barragán merece ser el "9" Rojinegro?

Google Plus

Foto: Vivelohoy

Con 471 minutos jugados y siendo partícipe en ocho de los nueve partidos que van disputados en el campeonato, Martín Barragán es el delantero central predilecto en el sistema del director técnico José Guadalupe Cruz. También es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones jutnto con Matías Alustiza que lleva el mismo número de tantos.

Martín Barragán debuto en el Clausura 2014 bajó las órdenes del "jefe" Tómas Boy. Desde hace tres años ha tenido sus altos y bajos en la institución rojinegra, pero en lo que respecta estrictamente a la Liga, se mantiene como el máximo goleador que milita en las filas atlistas, con 16 anotaciones. Seguido por Jahir Barraza con 12.

Foto: Gettyimages

En los útlimos partidos no cabe duda que la figura ha sido Matías Alustiza, sin embargo, uno de los más criticados ha sido el canterano rojinegro Martín Barragán. Ha pesar de las anotaciones, su rendimiento no ha sido el mejor. Le cuesta mucho trabajo jugar el balón, no tiene técnica individual y ha fallado opciones de gol muy claras que podrían haber significado puntos para su causa. ¿Es entonces Martín el indicado para guiar a la furia en el ataque?

Pocas son las alternativas que tiene el equipo del paradero para sustituir al número 28. Se ha intentado jugar con Jahir Barraza y Edson Rivera, empero, ambos canteranos han pasado ya por sus mejores épocas. Varias chances se le han dado a ambos y ninguno las ha podido aprovechar. Se muestran muy lentos y poco dóciles cuando toman el esférico.

La otra alternativa es la de mover, ya sea a Fidel o Matías como centros delanteros, pero por lo que hemos visto, ambos se alejan mucho de la jugada cuando estan solos en punta y tienen poca participación. Alustiza podría generar mucho daño por su velocidad y si es que le tiran pases al hueco, no obstante, en lo que va del campeonato han buscado muy poco esta opción los drigidos por el profe.

Foto: Record

A pesar de no ser el delantero letal que a todos los aficionados les gustaría que Barragán fuera, tiene muchas características que lo hacen una pieza clave del equipo. Nadie va por arriba mejor que él. Recibe bien el balón siempre que se juega al pelotazo y a pesar de que no siempre gana, es el único que puede cumplir con esta función. Su ubicación dentro del área y moviliad si son para destacar, de lo contrario no llevaría las anotaciones que ha marcado.

Si bien es cierto que le falta mejorar mucho en los pases para ser más preciso, su función principal es la de anotar goles, y siempre encuentra la manera de generar o que le generen opciones para anotar. Tendrá que trabajr mucho, pero por el momento es la mejor alternativa que tienen los atlistas al ataque.