Barreiro, listo para reaparecer

Después de haber sufrido una estrepitosa lesión el torneo anterior ante los Rayos del Necaxa, Jaine Barreiro, se encuentra listo para retomar minutos en el conjunto rojinegro. De a poco se ha ido integrando a los trabajos de los dirigidos por el “profe” Cruz, y es que, en el juego ante León, el colombiano fue contemplado por la categoría sub-20, donde sumó 60 minutos, desarrollándose en su posición natural.

La adaptación del juvenil Gaddi Aguirre, no ha dejado un mal sabor de boca en el seno atlista, pero saben, que de cara al cierre del torneo necesitarán experiencia en la zona baja, y sin duda con el buen futbol de Barreiro, generarán más confianza. Procedente del Santa Fe de su país, el joven cafetalero llegó como un solución a los problemas defensivos con los que venía acarreando el conjunto rojinegro. Sin embargo, en el juego que sostuvieron ante los de Aguascalientes, sufrió una fuerte lesión, que le alejo de las canchas por un torneo y medio completo. Ante su lesión, se adaptó a Luis Robles, quien con el paso de los partidos terminó por adaptarse.

En total, Jaine suma 9 partidos con la casaca de los tapatíos, dando como resultado 761 minutos, 2 goles y 3 tarjetas amarillas.

“Ante Necaxa, preferí esperar por miedo lesionarme nuevamente”.

Con un ánimo totalmente renovado, Barreiro Solís, comentó ante los medios de comunicación, que el entrenador lo considero para salir a banca ante Necaxa, situación que no ocurrió debido a su temor por volverse a lesionar.

“No es fácil venir de una lesión, me asusté mucho cuando sucedió, pensé que mi carrera se acababa, es muy delicado no poder mover tu tobillo. El apoyo de mis compañeros y la institución han sido de gran utilidad, con ello me he logrado sobreponer”, sentenció, vía medio tiempo.