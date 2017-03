'Profe' Cruz: “Tenemos que seguir sumando como visitantes”

Google Plus

(Foto: Atlas fc)

Los Rojinegros del Atlas lo tienen claro: sumar de visita tendrá que volverse una costumbre, con ello, aspiraran a lograr la calificación a la liguilla del torneo clausura 2017. En su última visita, los Zorros estuvieron a punto de llevarse los tres puntos, sin embargo, terminaron uno a uno ante los Rayos del Necaxa.

Después del parón de la jornada 10, los dirigidos por el “Profe” Cruz, sostuvieron un juego amistoso ante la categoría sub-20, donde terminaron ganando de manera abultada, ello con la finalidad de no perder ritmo. Sin duda que su próxima visita, no será nada sencilla, ya que le harán los honores a Monterrey, equipo al que no le ganan desde hace ya varios torneo en patio ajeno. En palabras del Profe Cruz, fue claro al hacer énfasis en salir a proponer, tal como lo hacen cada quince días en el Estadio Jalisco.

“En Atlas tenemos muy claro, siempre hay que salir a ganar, es lógico, respetamos a todos los rivales, pero no podemos regalar absolutamente nada y menos cuando nos toca salir de visita. Sería muy importante (volver a ganar fuera de casa), es trascendental seguir sumando de a tres”.

Sobre sus jugadores, señaló que se encuentran trabajando a tope día con día, ello se refleja dentro de la cancha. También, sabe que Rayados, no será una presa fácil, pues tiene presente que estos no pierden desde hace ya 12 partidos

“Tenemos un grupo de jugadores profesionales, donde no solo se entregan en los partidos, sino también en el día a día, cuando tienen que venir a entrenar, por ello es que a los rivales les ha costado ganarnos. Todos los rivales te presentan una dificultad distinta y esta no será la excepción, tienen muy buena calidad de jugadores, pero al final somos once contra once”. Finalizó.

Se espera que el jugador Colombiano Jaine Barreiro vaya a la banca, después de la lesión que lo marginó de las canchas por más de 4 meses.