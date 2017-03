Matías Alustiza: "Daré todo por Atlas todo el tiempo que este aquí"

Google Plus

El 'Chavo' cuenta con tres goles hasta el momento | Foto: Atlas FC

El goleador rojinegro de esta temporada hasta el momento, Matías Alustiza salió a conferencia de prensa esta mañana en la Madriguera Rojinegra para hablar sobre el momento actual del equipo; que lleva más de un mes sin jugar como local en la cancha del Estadio Jalisco y buscarán dar una alegría más a la afición, y a la vez buscar meterse de nueva cuenta en puestos de liguilla.

"Con respecto a ser titular o suplente, estoy y entreno al igual que todos mis compañeros, obviamente que la decisión la tiene el Profe. Uno trata de hacer lo mejor, a esta altura del torneo en Puebla ya llevaba más goles, así se dio y hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho por jugar, ojalá pueda seguir compitiendo y que el equipo trate de sumar para completar el primer objetivo de pasar a liguilla", tanto Matías como todo el conjunto de Atlas sabe que esta al alcance la liguilla y que el buen paso se debe retomar este sábado ante Xolos.

"Uno como delantero siempre quiere hacer goles"

Sobre el enfrentamiento ante el Club Tijuana este fin de semana, será uno de los partidos más complicados del torneo; debido a que los equipos del 'Piojo' Herrera son muy dinámicos. Se debe de centrar el conjunto Rojinegro en lo que ellos saben hacer y estar muy atentos sobre los dos atacantes del equipo fronterizos (Caraglio y Hurtado) porque son la mejor ofensiva del campeonato.

Foto: Atlas FC

"Muchos no saben por lo que pase, no es una excusa porque a mi nunca me gusta darlas. Lo único que les puedo decir es que yo seguiré trabajando para el equipo, voy a tratar de dar lo mejor para Atlas hasta que deje de estar aquí", el 'Chavo' estuvo jugando las primeras seis jornadas del Clausura 2017 infiltrado del tobillo, después de esa lesión que tuvo en el primer juego de pretemporada portando los colores rojinegros.

Lo apretado que esta la tabla pone con posibilidades a cualquiera tanto de entrar a la liguilla como colarse al campeonato. El primer objetivo del equipo de José Guadalupe Cruz es lograr la clasificación a liguilla, ya después que entren a esta fase final, los ocho equipos pueden aspirar a llegar al deseado título en el presente semestre, afirmó el delantero argentino.