'Profe' Cruz: "El empate me deja insatisfecho"

Cruz sigue teniendo en mente la clasificación a liguilla | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Partido de locura entre escuadras rojinegras se vivió este sábado por la noche en la cancha del Estadio Jalisco, donde Atlas y Xolos otorgaron un entretenido empate a tres goles. Los dirigidos por José Guadalupe Cruz siguen siendo un equipo sólido jugando como locales, aunque dejaron ir el chance de ganar con un penal errado de Matías Alustiza; sin importar esto, sigue el objetivo firme de llevar este equipo a las finales.

"(Este empate) Me deja insatisfecho porque entendemos lo importante que es sumar de tres, sobre todo en casa que hemos sido bastante dominantes. En el trámite de partido fuimos superiores al rival (Xolos), generamos varias situaciones de gol y nos faltó un poco más de contundencia. Definitivamente empatar en casa nunca va a dejar al grupo con una sensación de felicidad", aunque dieron un gran partido ante uno de los mejores equipos del presente torneo, José Cruz queda con un sabor amargo porque pudieron haber tenido un mejor resultado jugando ante los 'Perros Aztecas'.

Este lunes los servicios médicos del equipo darán el tiempo de baja oficial de Rafael Márquez.

Al tú por tú le jugó Atlas al equipo de Tijuana que está inmerso en los cuatro primero puestos de la tabla general y desde el torneo pasado se han erguido como un equipo dominante. Los Rojinegros están para competirle a cualquier y se ha demostrado a pesar de las lesiones. Con el empate, se mantiene la escuadra tapatía en el 10° puesto y a tan solo un punto de puesto de clasificación.

"Es el primer penal que le veo fallar a Matías"

Fue claro que Matías Alustiza tuvo en sus pies cambiar el destino del juego, pero a pesar de la falla que cometió todo el equipo sigue confiando en él para ser el cobrador oficial de penales. "No por este penal fallado lo voy a sacar, tiene todo nuestro respaldo y apoyo, confiamos plenamente en él. Creo que hubiera sido bastante factible la victoria y estuvimos a cinco minutos de lograrlo, Matías seguirá dándonos goles que significarán puntos", el apoyo para el 'Chavo' continuará a pesar de la situación que pasó el charrúa.

Por las jugadas que tuvieron tanto Luis Reyes, Leiton Jiménez y el propio Matías Alustiza, pudieron haber generado el gol de la victoria y no hay que culpar al "11" por la pena máxima errada. No hay queja por sacar este empate, porque el equipo sigue mostrando grandes cualidades y jugando de buena forma, sobre todo en casa.

No solo fue Alustiza quién tuvo un gran partido sino también el lateral José Madueña que marcó su primer gol con la camiseta de la 'Academia' y sigue siendo uno de los mejores durante los 90 minutos. "Madueña no por el gol, partido y campeonato que esta haciendo, sino desde el torneo anterior ha dado muestras de su calidad. Definitivamente es el mejor lateral que tenemos en México, en mi opinión, se que otros no lo consideran así, pero yo estoy encantado y feliz de la vida por Toño. Estoy convencido que puede crecer aún más, este gol es premio a los objetivos que tiene en su carrera y lo disciplinado que es", así fue como finalizó la intervención del estratega de los Zorros.