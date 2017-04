Atlas 3-3 Xolos: puntuaciones de Atlas en la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2017

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas empataron a 3 goles ante los Xolos de Tijuana, en un apasionante partido que tuvo al espectador al borde de la butaca. Sin duda, podemos decir que es el mejor partido de los Zorros en lo que va del torneo, y eso que sólo les alcanzó para un empate, aunque merecían ganar.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Miguel Fraga

6) No contribuye directamente en el resultado, no se le puede culpar en ninguno de lso goles, pero su garantía en el marco sigue puesta en duda.

José Madueña

9) Me atrevo a decir que es el mejor lateral de la Liga MX, lástima que por su físico, Juan Carlos Osorio no lo llame. Sin embargo, ante los fronterizos demostró mucha fortaleza, dejando ver que eso no es un inconveniente, y ni hablar del ida y vuelta que pocos tienen como él.

Leiton Jiménez

7) Sigue siendo el líder consistente de la zaga rojinegra, no importa que pareja le pongan, él siempre responde con creces.

Gaddi Aguirre

5) Es cierto que joven aún, pero ya debe demostrar que puede pelear por un lugar, parece esperar. Calidad técnica tiene, parece que le falta confianza.

Luis Reyes

8) El ‘Hueso’ tiene un futuro brillante, y en gran medida dependerá que no pierda el piso, y siga aprendiendo y mejorando, va por buen camino.

Javier Salas

5) Por su trabajo poco vistoso, no se le reconoce, yo soy de los pocos que lo han defendido, pero esta vez jugó muy por debajo de lo que puede alcanzar.

Clifford Aboagye

7) El ghanés se muestra cada vez más como una pieza clave y fundamental en la columna vertebral del Profe Cruz. Bien por él, a darle.

Bryan Garnica

4) Me preocupan los últimos juegos del joven, el torneo pasado parecía el de la revelación y este el de confirmación. Pero su labor tibia favoreció en poco al planteamiento táctico.

Daniel Álvarez

8) Me quitó el sombrero. Por fin, después de tanto criticarlo en esta sección, demostró ante Xolos, que tiene, velocidad, pegada y gran conducción con balón dominado.

Matías Alustiza

9) Sin duda, es el mejor jugador de Atlas, es el hombre diferente, se cansó de pedir y tomar el balón, apareció por todo el frente del ataque, anotó 2 goles, y sólo tuvo una falla que pudo ser el triunfo.

Martín Barragán

5) Es cierto que lucha, pelea y disputa todos los balones, pero el esfuerzo ya no le alacanza, los goles tiene que llegar o perderá la titularidad.

Cambios

Fidel Martínez

7) Entró y apenas tocó el balón se le notó un gran entendimiento con sus compañeros, con despliegues a velocidad, pero faltando poco para terminar volvió a desaparecer.

Jahir Barraza

S/C) Sólo tuvo algunos minutos en cancha, la única que tuvo a modo, fue detenida correctamente por el portero Lajud.