Las diez del zorro: Semana 11 Cl2017

Atlas sacó un empate ante Tijuana | Foto: Univisión Deportes

1° Se aprieta el camino

Atlas y Xolos empataron a tres goles en lo que fue el mejor partido de la jornada, pero en el resultado, fueron los locales quienes perdieron más. En un partido de ida y vuelta, volteretas y oportunidades desaprovechadas, Atlas dejó ir, no solo en el minuto 88 los tres puntos, sino a lo largo de todo el encuentro. Con la victoria de América y Santos los zorros ahora se ubican en el onceavo lugar, aunque a solo un punto de puestos de liguilla, son este tipo de partidos los que marcan al final si te quedas o te vas.

2° Gran rendimiento

Si bien el resultado no acompaño, debería dejar contento a los jugadores, entrenador y afición, lo que mostró el equipo el sábado. Muchísima actitud, mucho descaro al ataque, y varias oportunidades creadas. Bien pudo terminar 6-3 o 7-3 el encuentro. Mucha velocidad en los contragolpes, jugadas terminadas que además iban al arco y nunca haber bajado los brazos marcaron la actuación rojinegra. A pesar de que la defensa central sufrió por alto y con el delantero central tijuanense, esta ha sido la cara más agradable de los jaliscienses en lo que va del torneo.

3° Chavo encendido

Dejemos de lado la falla desde los once pasos... que gran refuerzo ha sido Matías Alustiza para el equipo. Decir que ha metido cinco goles y dos asistencias sería limitarlo a solo estadísticas. Este número once es ya un preferido de la fiel, es uno de los líderes del equipo, siempre pide la pelota, termina las jugadas y además es el goleador. Un gran partido dio el sábado, de los mejores desde que llegó, fue casi un diez perfecto.

Foto: Futboltotal

4° Falto un poco de humildad

Sin embargo, Matías ya había tenido la oportunidad de marcar en dos ocasiones, una de ellas de penal, y es sabido por mucha gente de futbol que anotar dos veces desde los once pasos, contra el mismo arquero y en un mismo partido es muy complicado. Al momento de señalarse la falta Jahir Barraza pedía el balón para ser él quien pusiera de manera momentánea el marcador a favor de los atlistas. Empero, el argentino se vio con una confianza bárbara y decidió cobrarlo él mismo. De mala manera y tal vez un poco irresponsable, pero al fin y al cabo, es el primer penal que falla en México y lo que le ha dado al Atlas vale más que este tiro penal.

5° Fideo renacido

En varias ocasiones aquí habíamos catalogado a Daniel Álvarez como un elemento que ya no podía seguir jugando en Atlas. Cada vez que entraba salía a trotar, a perder balones y regalar jugadas que parecía para mucho más. Lo del sábado no fue nada menos que Daniel casi en su mejor versión. De verdad que desde hace poco más de un año no se le veía así de concentrado, motivado y descarado. Si esta es la cara que fideo ha decidido mostrar de aquí a lo que resta del campeonato, no hay nadie más agradecido que la gente del cuerpo técnico de Atlas, la afición y sobre todo el mismo Daniel.

Foto: ASmexico

6° Voz desde la banca

Pero por supuesto que el coco de Atlas, y eso que está en sus propias filas, Javier Salas no iba a comer banca a pesar de sus pésimas actuaciones, cosa de promotores, condiciones para la llegada de Cruz, pero a final de cuentas, un cáncer dentro del equipo. No obstante, José Guadalupe no escatimó y saco al número 13 (Irónico) para meter a un delantero más y buscar a como dé lugar el resultado. Otra muestra más de actitud, al menos en este partido, bien por el cuerpo técnico.

7° Milagro de los once pasos

El Atlas había sido el único equipo en la liga al que no le habían pitado un penal a favor en lo que va del campeonato. Muchas polémicas en partidos anteriores los privaron de debutar en la ejecución desde los once pasos. Para sorpresas de propios y extraños, fueron no solo uno sino dos penas máximas las que se sancionaron a favor del Atlas. Algo que la afición simplemente no podía creer. A pesar de que no salió de la mejor manera, esto debería calmar un poco a la afición y recordarle que no hay maldición que dure cien años ¿o sí?

8° Falta el otro

Si ha habido alguna constancia en los últimos 12 meses de los rojinegros, ha sido dentro del terreno de juego y en específico sus laterales. Desde hace un año los dos hombres que más minutos acumulan en el once rojinegro son José Madueña y Luis Reyes. La situación no pasa por falta de jugadores para suplirlos, sino por la consistencia, regularidad y calidad que han mostrado ambos. El segundo ya ha sido llamado a selección y debutó en el hexagonal hace pocos días. Sin embargo, su compañero por la pradera derecha no ha desentonado ni un poco, se mandó un golazo el sábado, y pide a gritos su llamado.

Carlos Salcedo fue el elegido en ambos partidos para cubrir la lateral, empero, no es para nada un lateral natural, no tiene la llegada la frente, no tiene la pegada, no tiene el regate, todas aquellas cosas que por años han definido la posición. Cuando tienes de opción llamar a un lateral nominal, que anda en un gran nivel, no puedes descartarlo así por nomas.

Foto:Malditavecindad

9° Tijuana

Su arranque de torneo fue espectacular, aún se mantiene en los primeros puestos de la tabla general, pero su futbol ha denotado de manera prolífera en los últimos juegos. Tan solo cuatro llegadas, para un equipo dirigido por Miguel Herrera y con la calidad de jugadores que tiene, no puede dejar satisfecho al club. El sábado Avilés se mandó un gol de época, fue el más lúcido del equipo, pero ni con todas las recepciones y balones bajados de Caraglio, pudieron mostrarse peligrosos de manera constante frente al arco de Miguel Fraga. Si bien no es para prender focos, hay que considerar la baja de juego de los fronterizos.

10° En Frío

Mucho que destacar para el cuadro del Profe Cruz. Desde el planteamiento inicial se notaba que no se iban a guardar nada, los nombres no convencían mucho en un principio, pero vaya que fueron pocos los que desentonaron. Mucho juego por las bandas, contragolpes a velocidad y tiros al arco, sobre todo, muchas veces se nublan y no terminan las jugadas, ahora fue todo lo contrario.

Fideo y Garnica se vieron muy entonados, sin miedo, encarando, intentando, corriendo, como cualquier extremo debería de hacerlo. Incluso tuvieron oportunidad de hacerse presentes en el marcador. La inclusión de Fidel, un poco más atrás de sus delanteros funcionó muy bien para abrir el campo y acercarse al área rival.

Lo de Clifford ha sido excelente, se nota poco, pero el tipo no pierde un solo balón, le da circulación al esférico que honestamente ni el mismísimo Rafa podría. Ni siquiera es su posición, pero aceptó el reto de jugar ahí, y lo ha hecho de maravilla. Otro para destacar es la labor de Gaddi. No se había visto muy bien en los juegos que participó, pero fue mucho mejor que Leiton en contra de Tijuana. Ganaba la mayoría de los balones por aire, medía bien trazos largos, no se metía en problemas y ahora pide otra oportunidad para arrancar frente a Querétaro.