Fotos e imágenes del partido Atlas 3-3 Xolos de la jornada 12 de la Liga MX clausura 2017

(Foto: VAVEL México//Omar Villagrana)

Despúes del parón de la Liga Mx, los Rojinegros del Atlas volvían a casa para recibir a los Xolos de Tijuana. Un Estadio Jalisco, con 25 mil almas, fueron testigos de un auténtico partidazo, donde desde el inicio ambos conjuntos salieron a proponer el juego. Al minuto 12 llegaría la primera anotación obra de Matías Alustiza en un contragolpe, que dejaría el marco abierto de Lajud. Mientras que en un tiro de esquina a favor de la visita, el cafetalero, Avilés Hurtado, se elevó por el aire para mandar la pelota al fondo con un verdadero portento de gol. Antes del descanso, el mismo, se encargaría de empujar la pelota en las redes, ello después de una dudoza falta de Miltón Caraglio sobre Leiton Jiménez.

Para la segunda mitad, la intensidad no bajaría y se mostraba en el marcador, cuando por medio de una pena maxima Caraglio pondría el 2 a 3 en el marcador. Diez minutos mas tarde, el "Chavo" por la misma vía pondría el 3 a 3. Cinco minutos antes del final, los Zorros tuvieron la oportunidad de llevarse los tres puntos, sin embargo, Alustiza erraría su penal. Luego de once partidos jugados, Atlas se ubicó en la pocisición once con 15 unidades, mientras que Tijuana se quedó en el cuarto lugar con 18 puntos.

-La Liga Mx regresó a la actividad, luego del parón por la Fecha FIFA.

-Los Rojinegros llegaban a este encuentro, con una derrota encima, ya que cayeron dos por cero ante Rayados de Monterrey.

-Los Fronterizos, registran una marca de cinco partido ganados, tres empates y tres derrotas.

-La afición de la academia de hizo presente en las tribunas, ello a pesar del peculiar horario de Atlas.

-Daniel Álvarez intentaba una "Chilena" antes del partido; Avilés Hurtado, marcaría un golazo de la misma forma.

-Los costados, se han vuelto una aduana a favor para los dirigidos por Miguel Herrera, ya que por cada 3 centros, mandan una pelota a gol.

-Joe Corona, fue el encargado de mandar la pelota al área, que a la postre Hurtado por medio de una "Chilena," pondría el uno a uno.

"Siempre en los entrenamientos intento una jugada así, y bueno, hoy salió". Vía VAVEL.

-El juador colombiano, fue un auténtico dolor de cabeza durante los 90 minutos, perforó el arco en dos ocasiones.

-Gibran Lajud, sacaría una pelota de gol luego de un cabezazo del capitán Leiton Jiménez.

-El segundo tanto de Xolos, quedó para la duda, ya que se pedía una falta sobre el defensa rojinegro, al considerar que lo cargó por la espalda.

-Luis Reyes, jugó los 90 minutos luego de su participación con la Selección Nacional a media semana.

-La delantera del Xolaje, es una de las mejores, ya que han marcado 24 anotaciones en 11 partidos.

-Ambos equipos, mostraron una intensidad que no es muy común ver en el futbol actual.

-El "Chavo" Alustiza se lamentaba luego de una falla ante el arquero de Tijuana.

-El mismo Alustiza, pondría el tres por tres mediante la vía penal.