Leiton Jiménez: "Nos vamos  con bronca porque dejamos ir los tres puntos"

(Foto: VAVEL México//Omar Villagrana)

Los Rojinegros del Atlas, salieron molestos luego del resultado obtenido ante Tijuana en la cancha del Estadio Jalisco, ya que en sus manos tuvieron la oportunidad de ganar, luego de un penal errado por parte de Matías Alustiza.

Después del parón de la Liga Mx, por la fecha FIFA, los tapatíos venían de perder como visitantes ante los sublíderes de la competencia, los Rayados del Monterrey. En un juego de total alarido, donde se anotaron seis goles, los fronterizos llegaban como favoritos para romper con la buena racha de los Zorros como locales.

Para el sorpresivo capitán de los Tapatíos, Leiton Jiménez, Atlas jugó un gran partido, aunque lamentó que ello no se reflejara en el marcador.

“Como tú dices, lo único que me da descontento esta noche, es no haber ganado los tres puntos, me parece que el equipo hizo todos los méritos para sumar, sin embargo, sabíamos que enfrente teníamos un gran rival, destaco la entrega de todos mis compañeros, ya que nunca dejamos de correr, en todo momento dejamos claro que podemos pelear al tú por tú”.

Jiménez señaló, que Atlas como local, se ha ganado un respeto, ya que los equipos que han enfrentado en el Jalisco, les ha costado jugarles.

“Es importante hacer respetar nuestra casa, y más ahora que está por terminar el torneo. Sabemos que tendremos tres juegos de forma seguida y ello ayudara a buscar un lugar en la liguilla”.

Sobre su capitanía, se dijo no sorprenderle, ya que considera que ha trabajado de forma constante y es fruto de su trabajo.

“No me sorprende, siempre uno trabaja pensando en mejorar y bueno, ante la baja de nuestro capitán, José me brindó la oportunidad y no la puedo desaprovechar. También, es importante señalar el respaldo que lo mostramos a Matías, luego del penal errado, también hay que ver que marcó dos goles”.

Los Rojinegros, visitarán en la Jornada 13, a los Gallos del Querétaro, donde no ganan desde hace más de 2 años.