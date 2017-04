Las diez del zorro: Semana 10 CL 2017

Foto: Los Pumas UNAM

1° La contundencia del Zorro

Atlas ya había superado en los dos anteriores encuentros de no fallar las opciones de cara a portería, porque registraba siete anotaciones a favor en 180 minutos ante Xolos y Gallos Blancos respectivamente. Para este duelo pendiente ante el equipo universitario desde los primeros instantes del juego desperdiciaron dos grandes jugadas, destacando sobre todo un mano a mano que Alustiza no cedió a Barragán que hubiera sido el (2-0). La noche del miércoles pesaron las fallas y tendrán que superar este factor para que no pesen los dos empates al hilo que tuvieron en casa.

2° Otra gran respuesta de La Fiel

Nunca se le puede reclamar a la gran afición que tienen los Rojinegros y muestra de esto a pesar de ser mitad de semana, aunado a que era un encuentro pospuesto de la jornada 10 por el parón arbitral. La afición llenó el Coloso de la Calzada Independencia siendo de nueva cuenta mayoría en la tribunas, estuvieron empujando al equipo durante los noventa minutos a pesar de no conseguir el resultado deseado.

3° Mago Silencioso

Habíamos resaltado desde hace muchos encuentros la gran capacidad de adaptabilidad tuvo Clifford Aboagye a ser inducido como medio de contención, robando balones a diestra y siniestra siendo un inalcanzable los 90 minutos. Tuvo su recompensa de anotar su primer tanto con la camiseta de los Zorros en el partido, teniendo aparte como siempre una gran actuación y siguiendo esa racha de jugar desde el pitazo inicial jugando al lado de Javier Salas en la búsqueda del balón.

Foto: Tribuna Noticias

4° Pesan las lesiones

Todo el torneo ha sido el talón de Aquiles para José Guadalupe Cruz tener un equipo completo debido a todas las ausencias por lesión que ha tenido. Rafael Márquez esta descartado para volver en este Clausura 2017 por la operación que tuvo por una hernia de disco. Aunado a esta lesión también sigue en tela de juicio que Óscar Ustari regrese, junto a Daniel Álvarez, Cándido Ramírez y Stiven Barreiro que no están al cien para retorna a las canchas.

5° Dupla en el ataque

Se han entendido a la maravilla en el ataque Matías Alustiza y el canterano Martín Barragán, produciendo entre ambos más de la mitad de goles que tienen los Rojinegros, teniendo Alustiza responsabilidad en la anotación que convirtió Clifford. Para la mala fortuna del equipo no llegó una buena comunicación ante UNAM y desperdiciaron varias opciones, la más clara de todas fue un mano a mano que el "11" no cedió al "28" perdiéndose una increíble ante Saldívar. Tendrá que volver esta asociación para los siguientes encuentros y que ambos sigan peleando por el liderato de goleo que tiene en estos momentos Nicolás Castillo.

6° Miguel Fraga

Después del juego ante Cruz Azul donde tomó la responsabilidad de ser el cancerbero titular ante la lesión en el cúbito de Ustari; Fraga se ha puesto el frac con actuaciones que valieron la seguridad para la zaga defensiva. Sus atajadas ante Pumas fueron suficientes para que mantuvieran el empate en dos jugadas donde evitó que Gallardo y Cortés dieran las unidades al conjunto de Paco Palencia.

Foto: Atlas FC

7° Cantera Rojinegra

Ante tantas lesiones, La Madriguera Rojinegra sigue siendo el lugar donde recurre Guadalupe Cruz para cubrir las ausencias en el XI Inicial, ayer tuvieron actuación seis jugadores con la piel rojinegra desde pequeños. Lo más destacado es que estos futbolistas ocupan cada posición en el terreno (quitando la del arquero) para que siga siendo de las mejores canteras en el país.

8° Llave de laterales

Más del 50% de anotaciones que ha convertido Atlas han sido generadas por sus laterales José Madueña y Luis Ricardo "Hueso" Reyes. Contra Pumas de nueva cuenta mostraron su arsenal de centros y desbordes hacia el interior del área. El número "27" fue el que generó la jugada del primer tanto que convirtió el ghanés Clifford Aboagye y además tuvo más jugadas de peligro Madueña. Luis Reyes hizo su parte por la banda izquierda pero sus centros no encontraron dueño en el área y en el segundo lapso tuvo un tiro frente a Saldívar que tapó de gran forma.

Foto: Atlas FC

9° Pumas

El equipo de Francisco Palencia se plantó de gran forma en la cancha del Jalisco, mostrando sus armas sobre todo con sus mediocampistas ofensivas como lo son Gallardo y Rabello. Se vieron agobiados en los primeros 20 minutos, pero a partir de esto fueron generando diferentes opciones para que llegará el gol del empate por Britos en un error de marca de Gaddi Aguirre. Para el segundo tiempo también estuvieron muy productivos con un cabezazo al poste de Gallardo y una increíble que sacó Fraga de Javier Cortés.

10° En frío

De nueva cuenta Atlas dejó ir una importante oportunidad de subir puestos den la clasificación general que al final del campeonato podrían costarle para una eliminación del torneo o jugar liguilla. Miguel Fraga quizás tuvo su mejor juego desde que tuvo sus primeros minutos ante Cruz Azul en la semana 7 y salvó al equipo de la derrota en dos manos a manos. La defensa por las bandas como siempre de lo mejor en la cancha, solo faltó más tranquilidad en los últimos minutos de buscar a los atacantes y no disparar. En la central, Aguirre tuvo un error en marcar a Britos en el primer tiempo, de ahí en fuera se mostraron bien pero con distracciones en momentos claves del partido.

Foto: Getty Images

Con el mediocampo con una dinámica que Luis Robles cuando atacaba el equipo se convertía en contención y cuando defendía en tercer central fue una gran movida de Cruz. Salas y Clifford siguen haciendo una gran dupla en el centro de terreno teniendo buena salida y recuperación de la redonda. Se hizo justicia al gran trabajo de Aboagye y anotó su primer gol portando los colores rojinegros. Garnica no lució por la banda y ya es preocupante que no pueda meter centros venenosos al área. La dupla de Barragán y Alustiza no tuvo buena comunicación que dejó un gol en el aire que el Chavo no cedió.