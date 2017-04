Leiton Jiménez: "Rescatamos un punto que será valioso"

Google Plus

Una gran jugada de Leiton evitó el (1-2) de Santos en los minutos finales | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Considerado no solo por la afición de Atlas, sino por los mismos jugadores y entrenador que el partido de la jornada 14 en casa fue uno de los peores que han disputado en el torneo, pero pudieron empatar a un tanto ante Santos Laguna. Sobre el funcionamiento del equipo en términos generales tomó la palabra en zona mixta, Leiton Jiménez que hizo una gran autocrítica del trabajo de los Zorros, que tienen que mejorar para lograr el objetivo de liguilla.

"Más amargo es hoy porque realmente no dimos un buen partido, rescatamos un punto que va a ser valioso para nosotros. Pero creo que aquí en casa hemos dado uno de los partidos que menos me ha gustado con Atlas. Estuvo el equipo entregado, sin idea, fue un partido malo lo reconocemos pero aún así nos alcanzó para empatar", sabiendo de lo fuerte que venía siendo el equipo Rojinegro en casa no se va contento Leiton por lo que mostraron ante los guerreros de la laguna.

Todavía hay mucha esperanza de calificación para el cuadro tapatío ya que tiene en sus manos pasar a liguilla, porque después de 14 fechas se ubica en el 7° lugar general con 20 puntos y restando todavía dos de tres juegos en casa. "Hay que buscar los nueve puntos que restan, porque todavía dependemos de nosotros aprovechar los partidos que quedan en casa. Los últimos tres partidos aquí verdaderamente los hemos sufrido y no pudimos sacar los tres puntos como hubiéramos querido, los dos anteriores habían sido buenos juegos pero hoy fue malo", debe de retomar el equipo el buen paso que tuvo en casa y Leiton dice que esto les otorgará su primer objetivo cumplido del torneo.

"Puede ser que haya influido el factor físico, jugamos tres partidos muy importantes en apenas siete días, aunque al final se buscó ganar y corrimos de la misma forma. Pero los primeros cuarenta y cinco minutos sobre todo, fuimos muy pasivos y no tan intensos como éramos en anteriores juegos", la mentalidad del equipo debe cambiar y tendrán ahora una semana completa para preparar el juego de la jornada 15 ante Pachuca.