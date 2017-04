La Fiel quiere liguilla

Google Plus

Foto:lafielbandadelrojinegro

Atlas marcha séptimo de la tabla general, con grandes posibilidades de acceder a la liguilla del futbol mexicano, y su afición lo sabe. Es por eso que no han dejado de alentar a su equipo en cada uno de los encuentros, lo que los mantiene ubicados como la tercera afición que más llena su estadio.

Sin embargo, la cantidad nunca ha sido equiparable con la calidad y es ahí donde la fiel se destaca sobre el resto de las aficiones. A principios de campaña, hubo una estruenduosa muestra de apoyo total al equipo en el clásico tapatío, donde a pesar de que en la cancha las cosas no marchaban bien, los cantos no cesaron un solo segundo. Algo que muy pocas aficiones en México demuestran.

La incondicionalidad es la característica principal de los seguidores al Atlas. En los últimos tres torneos que no se calificó el equipo a la segunda ronda, el promedio de asistencia superó los 25,000 aficionados en cada uno de los campeonatos. El graderío se abarrota cada 15 días para ver al Atlas, y no hay partido alguno en el que la afición no se haga sentir.

Foto: ESPN

En el último encuentro disputado de la academia se escuchó un mensaje muy claro por parte de la fanaticada hacia el equipo. "Queremos liguilla" gritaban más de treinta mil gargantas al unísono. No obstante, el Estadio Jalisco no tiene la exclusiva en estas pretensiones, ya que en las redes sociales, donde la fiel siempre se encuentra presente, se ha estado exigiendo a lo largo de todo el torneo y que llegaría a ser un fracaso total el no entrar a la lucha por el campeonato.

Y es que la gente lo sabe, entiende que a pesar de las bajas que sufre el equipo, tienen la capacidad y la calidad necesaria para devolverle a la afición todo lo que ellos les ofrecen cada día y canjearlo por volver a estar en la pelea por el tan ansiado campeonato.