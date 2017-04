Matías Alustiza: "El gol fue sin querer queriendo"

Google Plus

(Foto: VAVEL México//Omar Villagrana)

Cada vez más adaptado al conjunto de Atlas, Matías Alustiza dio sus impresiones, luego del triunfo que obtuvieron ante los Tuzos del Pachuca, donde evitó festejar su diana debido al respeto que le guarda a la institución:

"Sabíamos que no iba a ser fácil, teníamos presente que no vendrían los titulares pero igual, al final se logró ganar y eso es lo que cuenta. Pachuca es un equipo muy competitivo, le pueden jugar de tú por tú a cualquiera y gracias a dios se nos dio el resultado".

El argentino es consiente que el próximo rival de la academia (América) será un sinodal importante de cara al cierre del campeonato, en sus palabras comentó que deben jugar de igual a igual para quedarse con las tres unidades:

"Jugar de la misma manera como lo venimos haciendo, ante Santos ha sido el partido más malo del campeonato, el gol no se nos dio y rescatamos el empate, ahora América siempre es un rival de cuidado y sobre todo en el Azteca. Hay que seguir peleando para entrar a la liguilla".

Anotar en el momento más importante de un partido es la especialidad de Alustiza, ello se logra gracias al trabajo que se hace en la semana:

"Si, la verdad que todos los goles son importantes, hoy me tocó a mí, y sinceramente fue sin querer queriendo, Martín (Barragán) se tira la chilena, yo me asusté solamente cerré los ojos me pegó y por suerte entró, lo que faltó ante Pumas y Santos".

Conseguir tres puntos de cara al cierre del campeonato llena de confianza, es por ello que el equipo tiene que seguir en el mismo camino, tener dos finales será importante en las aspiraciones de los Zorros.

"Todos los goles valen uno, ahora toca descansar a disfrutar y el lunes a pensar en el siguiente rival y como la gente lo pide, entrar a la liguilla para buscar el título"

Siete de los veintidós goles de Atlas en el actual torneo han sido obra de Matías, situación que lo mantiene tranquilo, ya que considera es gracias al equipo:

"Es esfuerzo de todos, gracias a ellos convierto los goles y el mejor regalo sería entrar a la liguilla. El título de goleo sería muy lindo pero paso a paso", sentenció.