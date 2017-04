'Profe' Cruz: "Atlas está superando las expectativas"

Llegó la ansiada victoria de Atlas después de dos empates consecutivos | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Hay optimismo en el seno del equipo rojinegro tapatío porque al quedar tan solo dos jornadas del torneo de Clausura 2017 están más vivos y metidos en el torneo que nunca. Esto después de derrotar por la mínima diferencia a Pachuca con gol de Alustiza, estos tres puntos fueron más que importantes porque escala a la 6° posición general y deja en muy malas condiciones a los Tuzos que también pelean por un lugar en la fase final. Sobre el funcionamiento del equipo, habló el estratega del equipo 'del Paradero' que busca acabar con su sequía de liguilla.

"No me sorprendió la alineación que pusieron ahora (Pachuca) menos me saltó lo competitivo que fue el partido. Pachuca es una institución que viene trabajando muy bien desde hace años y poco a poco ha ido trabajando a sus prospectos. Me quedo muy a gusto con el resultado, tuvimos una oportunidad más para no sufrir tanto la victoria. Ha sido un partido de pocas llegadas en ambas porterías y lo mejor fue que el equipo sigue a pesar de imponderables, como lo fue hoy Clifford que venían siendo titular", aunque en el papel se palpitaba un partido más inclinado para los 'Zorros' José Guadalupe Cruz destacó lo parejo del encuentro y que siguen en busca de cumplir el primer objetivo del torneo.

Con tres torneos al hilo sin poder acceder a la fase final del futbol mexicano donde han pasado cinco entrenadores, contando a Cruz, la situación de hoy en día tiene ilusionado no solo al 'Profe' sino al equipo, directiva y por supuesto la afición. Desde la llegada del estratega el torneo pasado, ha ido eliminando: Fantasmas de no ganar partidos al hilo, hacerse fuertes en el Estadio Jalisco y lo más importante poder ir a una fase final peleando el título.

"Yo pienso que Atlas está superando las expectativas definitivamente, al inicio del campeonato no éramos favoritos y eso está bien; solo hace darle un sabor especial a la competencia. Nosotros tenemos que seguir enfocados y concentrados en nuestro trabajo, convencidos que tenemos la capacidad para alcanzar en este mismo torneo nuestras metas", con las 23 unidades que tiene Atlas hasta el momento es muy factible que puedan ingresar a la fase final con seis puntos en disputa aún.

Hoy fue la victoria que necesitaba el conjunto rojinegro para poder afianzarse como un candidato a calificar. Tenían únicamente una victoria en los últimos cuatro partidos que lo habían estancado, pero no solo sirvió el derrotar a Pachuca para situarse en el 6° escalafón sino que sigue dependiendo el equipo del 'Profe' Cruz de su propio trabajo para acceder a una hipotética lucha por el título.

"Clifford y Ustari van a llegar a liguilla" Profe Cruz.

Las lesiones han sido una constante en el torneo, en está recta final se sumó Clifford Aboagye por una artroscopia que lo dejará fuera hasta la jornada 17; pero también se vio el regreso de Stiven Barreiro y Daniel Álvarez. Esto opina el técnico sobre la situación que mermado de tener al equipo completo: "Me da mucha felicidad por ellos que regresen después de una lesión, la mejor noticia es que vuelvan a estar con nosotros y nos hace más fuertes. Por supuesto que el resto, de los que están o vayan regresando tendrá que competir por un puesto, a nosotros nos encanta que peleen en sana competencia", además de estos dos regresos podría estar el ansiado retorno de Óscar Ustari para el siguiente juego ante América después de superar su lesión de cúbito en el codo. Sobre Cándido Ramírez y Clifford Aboagye están retomando su ritmo para llegar en el mejor tono a la posible liguilla al finalizar la fase regular.