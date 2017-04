Las diez del zorro: Semana 15

Foto: Futboltotal

1° Cerca del Objetivo

Antes del arranque del torneo, la directiva en conjunto con el cuerpo técnico y los jugadores, se pusieron como meta hacer 27 puntos para tener un buen colchón en el tema porcentual para el año siguiente y para regresar a la lucha por el campeonato después de año y medio de ausencia. Hoy los zorros están en sexto lugar de la tabla general, con 23 puntos y dos partidos restantes. Le sacan ocho puntos a Jaguares en el tema porcentual el siguiente año. Después de mucho tiempo parece que la directiva ha cumplido y acertado en la planeación del torneo.

2° Era el bueno

Mucho se venía hablando sobre las posibilidades de Atlas en el Clausura 2017, siempre puntuando que se debe de hacer pesar la localía. De los últimos siete partidos del campeonato Atlas recibía cinco por solo dos visitas. Los primeros tres en casa tuvo un grato funcionamiento en general pero no consiguió lo que buscaba. Contra Pachuca no fue el mejor rendimiento del equipo, pero era sabido que no se podían dejar ir los tres puntos, si querían aspirar a clasificarse, y el resultado se dio. Hay que pensar en el funcionamiento, el estilo y el espectáculo pero ayer no era el día.

3° Hay goleador

Cuenta la leyenda que hubo alguna vez grandes delanteros en el equipo del Atlas, hoy la leyenda se comienza a desvanecer. Tomando en cuenta que los tapatíos son uno de dos equipos que nunca han tenido un campeón de goleo, es difícil encontrar delanteros letales en el cuadro de la academia. Hoy su máximo referente lleva de nombre Gustavo Matías y con siete goles en su cuenta personal, le da una alegría a la afición que no tenían desde el 2010 cuando Alfredo Moreno termino la temporada también con siete dianas. Un jugador no llega a la doble cifra con los zorros desde que Bruno Marioni marcó diez en el 2007 y no la supera desde que Robert de Pinho lo hizo con catorce goles.

Foto: Lajornada

4° Grato Regreso

Después de 187 días, Jaine Stiven Barreiro, defensa central del equipo que comanda José Guadalupe Cruz, regresó a las canchas de la primera división y lo hizo de gran manera. Cortando muchos balones por aire y centros al área, el número dos sirvió también como pase de salida y en ningún momento metió en problemas a sus compañeros.

5° Consolidación en el arco

Si bien no cabe duda que cuando se encuentre apto para jugar, Óscar Ustari volverá a ser el titular en el marco atlista, la labor de Miguel Fraga no ha sido para nada despreciable. Entró de cambio en lugar del argentino en el partido de fecha siete contra Cruz Azul en el segundo tiempo. Fue la figura del encuentro y ayudo en el triunfo de su esquipo. El sábado volvió a tener una gran actuación y contrario a lo que varios predicaban, ha sido un gran relevo e incluso se ha ganado a la afición.

Foto: Lajornada

6° Fideo Perdido

En los últimos encuentros antes de la lesión parecía que Daniel Álvarez estaba regresando a la forma que lo llevó a ser titular e incluso seleccionado sub. Ayer regresó al campo y no fue la mejor exhibición. Se le notó confundido y desubicado en el primer tiempo, jugando por el centro donde no es su posición habitual. Tuvo una gran oportunidad de marcar pero su disparo salió apenas desviado. Sin muchas acciones individuales, no marcó diferencia en el partido.

7° Sin referente en medio campo

Clifford Aboagye salió lesionado del juego en contra de Santos y el día de ayer su ausencia se notó en demasía. Fungiendo en el esquema del profe cruz como contención fijo, es justo esta labor la que no pudieron cumplir ni Luis Robles ni Javier Salas. El africano se ha destacado por la precisión que tiene en sus pases, por pedir siempre la pelota y darle circulación en todo el medio sector. Pachuca fue amo y señor de la pelota en todo el segundo tiempo y buena parte de la primera mitad. En ocasiones agobio a los locales, sin ser muy peligroso al ataque. Es urgente que el técnico rojinegro encuentre en sus hombres o en su parado alguien que ayude a que su equipo contenga más pelota.

Foto: Futboltotal

8° Cambios sin efecto

El profe cruz tenía acostumbrado a que por lo menos uno de los cambios que hacía en los partidos tuviera un efecto positivo en su equipo. Frente a Pachuca sorprendió, en primera porque los tres los mando prácticamente todos juntos, par de minutos de diferencia entre la entrada de Fidel, Barraza y Zaldívar. Para su mala fortuna, en muy poco ayudaron los movimientos, no se recuperó la pelota, no hubo presencia en ataque y fueron muy pocos los balones que tocaron.

9° Pachuca

Sin usar cuadro completo, el equipo tuzo fue muy competitivo en todos el encuentro. Mucha velocidad y mucha apertura del campo. Hirving Lozano no podía ser frenado, las faltas se volvieron una constante cada vez que el número ocho conducía la esférica. Sin embargo la falta de gol es preocupante. Mucha tenencia de pelota, pero muy, muy poca profundidad. Se generan muy pocas opciones reales de gol, y la puntería no la tuvieron ni cerca. A pesar de ser cuadro alterno, se puede ver reflejado perfectamente la desesperación que hay en el equipo por buscar la red.

Foto: Televisa

10° En Frío

La actuación de los zorros no dejo para nada contenta a la afición. Muy poca posesión de balón, sobre todo en la segunda mitad. No hay alguien en el medio campo que se anime a tomar la pelota, pedirla y retenerla. Se le notaba mucho al Atlas la poca paciencia que tenía para gestionar sus ataques, pero supo sacar el resultado importante y quitarse de encima una racha de tres empates en el Jalisco.

Las jugadas no se terminaban en la mayoría de las ocasiones, se buscaban mucho a los delanteros pero en este partido en particular los laterales no estuvieron en el nivel que acostumbran, sobre todo en el costado derecho, por donde muy poco circulo la pelota.

Bryan Garnica fue probablemente el mejor arma de la academia, atrevido, con buenos desbordes y dando un pase de gol, vuelve a alzar la mano para ganarse un puesto titular.