Barreiro y Atlas quieren asegurar el pase a liguilla

Después de 6 meses Barreiro volvió a la titularidad el sábado pasado | Foto: Atlas FC

Solo seis puntos quedan en disputa en el Clausura 2017, Atlas en estos momentos con 23 unidades ganadas se encuentra en la 7° posición de la general, volviendo a la historia de los torneos cortos se sabe que con 25 puntos ha sido el standard para que los equipos pasen a la fase final. Sabiendo que están muy cerca de la meta, no se pueden confiar y esto lo sabe Stiven Barreiro que habló esta mañana ante los medios de comunicación en la Madriguera del Zorro.

“Todavía no se ha logrado nada, aun no estamos dentro, restan dos fechas y hay equipos grandes que están peleando; el tema de la tabla está muy apretado. Si nos va bien este fin de semana, podremos pensar ya en Liguilla, pero por lo pronto tranquilos para tratar de sumar todos los puntos que quedan”, aunque la liguilla en la Liga MX se ve muy cerca para los Zorros aún no hay nada escrito. Con una serie de resultados se podría consumar el pase en esta misma fecha 16 pero lo destacable es que todo sigue en manos del equipo.

La disputa por el puesto a la fase final ahora será más peleado luego que el fin de semana Xolos, Rayados de Monterrey y Toluca tuvieran las primeras tres plazas aseguradas. Los Rojinegros pueden llegar al igual que estos equipos al objetivo primerizo logrando la victoria en patio ajeno. Por lo que Stiven Barreiro sabe que el equipo esta en óptimas condiciones para las dos finales que restan a pesar de las lesiones: "Nosotros estamos muy fuertes, sabemos el objetivo que tenemos que es entrar a la Liguilla y estamos mentalizados, ese fue el primer objetivo que nos trazamos desde que empezó el campeonato”, afirmando el defensor central.

Sobre el rival de este próximo sábado: las Águilas del América, esto es lo que opina el defensa central que los enfrentará por primera vez en su carrera. “América es un equipo muy difícil y más en su casa, nosotros vamos a quitarles el balón y poner nuestro fútbol en el Azteca. Tiene jugadores muy importantes que hay que tratar de contrarrestarlos; el conjunto va muy seguro de lo que puede lograr, hay que tratar de regresar con los tres puntos”, Barreiro sabe muy bien de la importancia a nivel nacional del equipo crema y una victoria ante ellos no solo sería importante para el pase a liguilla, sino dar un golpe de autoridad.

Por lo pronto, se espera que para el juego en el Estadio Azteca, se repita la dupla de colombianos en la central con Leiton Jiménez y el propio Stiven Barreiro, que si retoman la gran coordinación de la temporada pasada; pueden volver a este sector de la cancha uno de los más importantes en está recta final del torneo donde los puntos se van y ya no regresaran, por lo que quedarás fuera de liguilla