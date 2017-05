Óscar Ustari: "Tenemos una oportunidad increíble ante Chivas"

Ustari no completó el partido por molestias musculares | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

A pesar de que el conjunto rojinegro tenía todo a su favor para cerrar de la mejor forma su accionar en este Clausura 2017, sufrieron una derrota por la mínima diferencia ante el equipo que bajó de categoría: Chiapas FC y no podrá cerrar la llave de cuartos de final en casa. Pero es una derrota que llega a tiempo, para despertar y dar lo mejor de si en la crucial serie ante el rival de la ciudad. Sobre esto dio su opinión el arquero titular del equipo.

"Creo que no jugamos como lo veníamos haciendo, sabíamos que enfrentábamos a un rival que tenía la necesidad de no irse al descenso. La verdad que no nos salieron las cosas como se esperaban antes del comienzo del juego", anímicamente se vio mal a Óscar Ustari no solo por el hecho de la derrota en casa, sino por no haber podido completar todos los 90 minutos en lo que era su regreso después de varios días sin actividad.

"Estaba ilusionado de jugar 90 minutos" Ustari.

La lesión que tuvo 'Osky' pasando la hora del partido no fue una recaída de la fractura que tuvo en el cúbito derecho del codo, sino que sintió una molestia muscular en la parte del aductor de la pierna. Habrá que esperar los estudios y el paso de la semana para saber si podrá estar a disposición del 'Profe' Cruz para estos dos juegos de cuartos de final.

Viene una prueba muy importante para Atlas ya que su rival en turno será Chivas para tener una revancha del Clásico Tapatío de hace tres torneos. "Es un Clásico y más especial aún porque es en liguilla, entonces todos saben de la magnitud de un juego de estos. La ciudad se alborota mucho y esperamos poder descansar esta noche que no se hizo un buen trabajo y encarar la semana sabiendo que tenemos una oportunidad increíble", Ustari quiere que el equipo le de una gran alegría a 'La Fiel' en esta semana tan especial para la Perla de Occidente.