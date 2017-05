Matías Alustiza: "Para ser campeón, hay que ganarle a cualquiera"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas perdieron en la última jornada del campeonato Clausura 2017, ante el hoy descendido Jaguares de Chiapas, un gol a cero, con la solitaria anotación de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez. Este resultado deja golpeado anímicamente al cuadro tapatío de cara a la Liguilla.

Atlas no sólo perdió la posibilidad de llevarse los tres puntos, sino también la chanza de que Matías Alustiza de convirtiera en el campeón de goleo: “Una derrota que duele, la verdad no se jugó bien el primer tiempo. De los peores primeros tiempos que tuvimos, igual que el de Chivas, y nos costó muy caro”.

El delantero argentino aclaró la situación que les costó la derrota ante los chiapanecos, y el sentir de quedarse cerca de la posibilidad de ganar el título de goleador en la Liga Bancomer MX.

”Me voy tranquilo, porque al final no es que tuve varias situaciones y las erré, no tuve la fortuna de ser goleador, hoy no tuve ninguna, pero a seguir trabajando y pensar en la Liguilla, que todavía tengo un año y medio más de contrato, así que puede pasar el semestre que viene”.

El casaca número 11, sabe que dejaron mucho que hacer para merecer el triunfo en el Jalisco, además de jugar un mal primer tiempo, mismo que al final les costó la derrota en la última jornada.

“Hoy no creamos, no hicimos lo que veníamos haciendo, hicimos un partido muy bueno en el Azteca, nos toca hacer un primer tiempo muy malo, y a veces regalar 45 minutos te cuesta muy caro”.

El rival de los Zorros en los Cuartos de Final serán las Chivas, confirmando un ‘Clásico Tapatío’ más en liguilla, ante lo cual Matías fue tajante sobre el rival en turno: “Para ser campeón hay que ganarle a cualquiera, ahora hay que descansar un rato y luego a entrenar, porque el miércoles arranca lo lindo”.

Al final sólo le deseo suerte a los jugadores de Jaguares, esperando a que vuelvan pronto.