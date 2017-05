Daniel Álvarez: "Estamos motivados por la liguilla"

(Foto: VAVEL México//Omar Villagrana)

No haber sumado como locales en el último partido del torneo dejó insatisfecho a Daniel Álvarez, luego de caer uno por cero ante los hoy descendidos Jaguares de Chiapas. “El fideo” habló ante los medios de comunicación y se le vio triste luego del resultado obtenido.

“La verdad es que me quedo insatisfecho, el equipo venía haciendo bien las cosas y el resultado no se da, al final estamos en liguilla sin embargo, no vamos a quedar en el segundo o tercer lugar. Sabíamos que el partido no sería fácil, ya que jugamos ante un equipo que pelea la permanencia, entonces no logramos el resultado”.

Haber conseguido el boleto a la liguilla el partido anterior luego de vencer a América, dejó de cierta manera tranquilo al grupo, ya que solo llegaban a este partido con la intención de buscar el liderato general.

“De ganar muy probablemente nos quedábamos con el liderato o el subliderato, con ello se consigue cerrar acá en casa, pero bueno tenemos que trabajar ya que la liguilla se acerca y queremos el título que tanta falta le hace a la institución".

Sin importar el resultado entre Santos vs Toluca, en los cuartos de final habrá enfrentamiento Tapatío, lo que para Daniel Álvarez le da un sabor especial, ya que se tomaría como revancha de aquel torneo del clausura 2014.

“Sería muy lindo enfrentarlos (Chivas) todos sabemos lo que representa el partido y de ser así pues lo tomamos como una revancha, ellos son un equipo muy fuerte, dinámico lo que mostrara un muy buen partido, vamos a trabajar para tratar de avanzar y buscar las semifinales”.

La academia trabajó este día en sus instalaciones preparando el partido de los cuartos de final, donde está más que cantado el duelo entre Chivas vs Atlas. Se espera el regreso del Ghanés Clifford Aboagye.