¿Y sí creemos en Atlas?

(Foto: Omar Villagrana / VAVEL)

Sí eres aficionado de los Rojinegros del Atlas, tal vez estarás pensando que este año es el bueno, el del campeonato. Pero sí no lo eres, o incluso, sí eres de los que no creen en los Zorros, dirás más de 100 razones por las cuales no saldrán campeones los jóvenes del Paradero.

Déjame decirte amigo lector, que sí, Atlas tiene grandes oportunidades de ser campeón, tal vez suene trillado, pero al estar dentro de los ocho mejores, tiene las mismas oportunidades que el resto.

Pero sí eres de los que basa su criterio en los ‘medios especialistas’ de la capital (sólo por mencionar algunos programas deportivos), pensarás que los Zorros ya están eliminados. O ¿cuántas veces hemos visto que el ‘gran favorito’ es Chivas? O incluso, se habla de que será el campeón.

Y la lógica está en la popularidad nacional que genera el conjunto de Verde Valle. Pero Atlas tiene sus motivos, y no importa que no se hable de ellos en los medios nacionales. Atlas no necesita reflectores para buscar el sueño de miles.

El momento es de Atlas

Sí bien, es cierto que por plantel, Atlas es un de las nóminas más bajas, el ritmo y nivel de juego favorece a los Rojinegros. El fútbol es de momentos. En temporada regular, Chivas llegaba mejor, pero hoy ya no lo es. Para muestra, basta con revisar los últimos 5 partidos de ambos cuadros.

Supo solventar las bajas

(Atlas aprendió a jugar sin 2 de su mejores hombres: Ustari y Márquez | Foto: Nuevo Diario)

Todos los equipos de la Liga MX han sufrido bajas por lesiones, pero Atlas ha sabido suplirlas, que a diferencia de Chivas, siguen añorando a jugadores como Zaldívar, Pizarro y Cisneros, entre otros más. Atlas sólo lamenta a Clifford (quien podría regresar) y Madueña. Ustari, Márquez y Cándido, fueron bien sustituidos.

Momento anímico

(Así festejó Atlas el pase a la Liguilla | Foto: Atlas FC)

En un clásico siempre juega el tema anímico, y quien sale inspirado puede ganar, no importa quién es mejor. En este tipo de juegos es más importante el orgullo y el tema del amor por los colores. La mentalidad es importante, y la ilusión en el seno rojinegro es favorable, el plantel está unido para lograr un sueño.

Revancha tapatía

(Chivas eliminó 4 a 1 al Atlas en el 2015 | Foto: La Afición)

Sí, a los Rojinegros (afición, directiva y jugadores) no se les olvida aquella humillante goleada hace un par de años frente a Chivas, en la misma instancia. Por lo tanto, es necesario cobrar factura y eliminarlos. Sólo así podría ser una revancha.

La experiencia del ‘Profe’

(El 'Profe' Cruz ha dado buenos números con Atlas | Foto: Rodrigo Peña / VAVEL)

Todo mundo alaba lo buen técnico que es Matías Almeyda, y como le cambió la cara a Chivas. Pero el malinchismo hace que olvidemos que en casa hay buenos entrenadores. José Guadalupe Cruz, tiene mucha sapiencia y experiencia en nuestra liga, o qué, ¿ya se les olvidó que fue campeón con Atlante en 2007?

Hace tiempo no había un goleador

(Matías Alustiza marcó 8 goles esta temporada | Foto: Omar Villagrana / VAVEL)

Matías Alustiza no sólo es el hombre gol de Atlas, es la cara ofensiva del equipo, el jugador diferente. De esos que te marcan la diferencia entre ganar o perder. ¿Hace cuántos años Atlas no tenía un jugador así? Enhorabuena por el 'Chavo' que también busca revancha contra Chivas.

La Fiel los respalda

(La Fiel fue la segunda mejor afición en cuanto asistencia | Foto: Omar Villagrana)

Pocos equipos pueden presumir el tener una afición tan fiel como la de Atlas, y no sólo lo digo porque se tengan 66 años sin ser campeón, sino también el hecho de apoyarlos los 90 minutos, incluso en las derrotas y en los momentos más oscuros del club. Sin duda 'La Fiel' sí juega en el Jalisco.

Sí tú eres aficionado rojinegro, no dejes de soñar, cree en tu equipo, ¿sí no lo haces tú, quién lo hará? Nunca es tarde para lograr lo sueños. No hagas caso del favoritismo en contra, de que nadie dé al Atlas como posible candidato, tan siquiera para avanzar. Porque sólo los rojinegros saben lo que significan estos colores, no se necesita que otros lo expliquen, cada quien lo quiere a su manera.