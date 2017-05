Luis Robles: "Es un partido bastante importante"

A 'Macue' le tocó la llave de cuartos de final en aquel 2004 | Foto: Atlas FC

Con la conferencia de este miércoles en los campos de entrenamiento del equipo en el Briseño, se dio por concluida la preparación para el juego de ida del Clásico Tapatío. En esta última atención a medios habló el capitán del equipo 'Macue' Robles que al ser canterano sabe muy bien cómo se viven y tienen que jugarse este tipo de partidos, más en estas instancias donde ya le tocó estar en aquella eliminatoria donde los 'Zorros' eliminaron al Guadalajara en 2004.

"El trabajo en equipo, esto es lo que nos ha resultado a lo largo de todo el torneo. Pelear hasta el final es con lo que cuenta Atlas y la lucha que tiene en la cancha durante los 90 minutos. Tenemos la motivación de estar ahí, sabemos que es un clásico, todo estamos con la expectativa que ya comience y sobre todo para demostrar el trabajo que venimos haciendo", Luis Robles sabe de lo que representa este partido para el equipo y la afición y de darse el pase a la liguilla confirmarían el gran equipo que se armó.

"Tenemos afición y equipo para trascender" Robles.

Tema que ha causado controversia a lo largo de esta semana y la pasada fue la titularidad en la portería ya que después de la lesión en el codo, Óscar Ustari estaba listo para reaparecer. A la mayoría de la afición no le gustó esta decisión y terminó el argentino por salir de cambio ante Chiapas por Miguel Fraga que había sido el titular la mayor parte del torneo. Robles dijo que el nivel de los dos es muy parejo y que están en una gran competición por quedarse con el puesto.

La situación de Atlas en esta liguilla para muchos parte como un invitado más, pero esto es lo que dice el 'Macue' sobre la actualidad del equipo en la fase final. "Yo la verdad no me adelanto a los hechos, obviamente vamos paso a paso. Lo importante es el partido del jueves, es lo que estamos pensando nosotros y visualizando. Yo no me voy más allá, hay que ir paso a paso, jugar partido a partido y Atlas sorprendió a todo mundo cuando calificó; podemos demostrar que en liguilla avanzar a las siguientes rondas", podría verse a este equipo rojinegro como el caballo negro al no tener de las más grandes plantillas de la Liga MX.

Para finalizar, el camiseta 18 del conjunto del Paradero sabe de la intensidad que maneja el Guadalajara durante los noventa minutos. Pero al igual que ellos, las lesiones los han mermado más que a ninguna otra escuadra; por lo que deberán aprovechar su mala racha con la que llegan a liguilla. Y con esto poder cerrar la llave a su favor el siguiente domingo en Zapopan.