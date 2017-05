'Profe' Cruz: "Hay que ir a buscar un gol de visita"

Cruz gana su primer Clásico Tapatío en tres que había disputado | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

El último partido de los cuartos de final de ida se tiñó rojinegro gracias a un solitario gol marcado por el 'Chavo' Alustiza. Fue un partido muy disuptado y que las jugadas de los dos goles que se marcaron (penal a favor de Atlas convertido y gol anulado a Chivas) fue lo que dio esta ventaja para la vuelta con los 'Del Paradero'. Cruz Gutiérrez dio palabras sobre cómo vio a su equipo en estos primeros 90 minutos.

"Teníamos dos favoritos esta noche, uno era no recibir gol y se logró, la otra era ganar elpartido aunque fuera por la mínima diferencia también lo logramos. El 1-0 solo nos garantiza que juguemos el domingo a las seis de la tarde en el Omnilife, un escenario que nos viene bien. Veo a mi equipo luciéndose y jugando bien al futbol avanzando a las semifinales", el 'Profe' Cruz esta consciente que la eliminatoria de cuartos de final sigue abierta y buscarán sellar su clasificación el próximo domingo.

Ante la polémica que se desató por la marcación de la pena máxima en favor de los locales, Cruz dijo que no había visto la jugada antes de salir a la conferencia de prensa y que no podía hacer un juicio hasta antes de verla. Otro accionar discutible por parte del cuadro visitante fue que no salieron a tiempo para la reanudación de los segundos 45 minutos a lo que no quiso entrar en más detalles el estratega de Atlas y respetó lo realizado del equipo rival ya que no fue para molestarlos.

"Iremos a buscar la victoria el domingo", 'Profe' Cruz.

Es una ventaja mínima la que logró tener el equipo rojinegro en este primer juego de los cuartos de final. "No debemos ir el próximo domingo viendo solo las estadísticas, de como Chivas llega con muchos lesionados y varios juegos sin poder meter gol. Tenemos que ir a jugar como lo hicimos hoy, mucha disciplina, velocidad, atacando los puntos débiles del rival; nulificando sus fortalezas y hay que ir a buscar hacer un gol. Hacer un gol garantiza un montón de cosas, que te tengan que hacer tres, que el rival se vaya para enfrente y tenemos un equipo ligero y veloz junto a un delantero contundente. La serie aún esta abierta, pero si jugamos igual que hoy tengo la confianza que ganaremos el partido", decía Cruz.

Hubo varios cambios en la alineación de Atlas con la incursión de Clifford Aboagye y Daniel Arreola partiendo como titulares en esta liguilla. El técnico de los Zorros destacó su gran participación en el juego tan importante y sobre el jugador ghanés que no pudo completar el partido sintió que le faltó más ritmo después de regresar de la lesión en la rodilla.

Una actuación que destacó en el duelo fue la de Daniel 'Fideo' Álvarez quién corrió por toda la banda y fue el causante de la jugada del penal que marcó diferencia. "Esta versión del 'Fideo' Álvarez es una de las mejores que ha mostrado a lo largo del campeonato. No viene en el mejor de los momentos y después si da un pase a un mejor compañero colocado, es él quién tiene que tomar las decisiones. Personalmente quiero felicitarlo porque hizo un gran partido junto a Bryan Garnica", las bandas del equipo funcionario bien y fue un punto clave para la victoria rojinegra.