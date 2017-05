Clifford y Barragán quieren repetir la dosis el domingo

Google Plus

(Fotos: Luis Aguirre / VAVEL)

Una victoria importante consiguieron los Zorros de Atlas, quienes se llevaron el triunfo ante las Chivas, ahora deberán vencer en la Vuelta al Chiverio, al menos eso piensan Clifford Aboagye y Martín Barragán.

“Estamos muy satisfechos por lo que hemos hecho, en casa hemos cerrado la puerta y creo que debemos de seguir soñando para buscar el pase. Ha sido un buen paso. Es uno de nuestros objetivos, tenemos que ganar y atacar".

El mediocampista ghanés celebró la victoria y agradeció el apoyo de La Fiel por lo que les quiere pagar con el pase a la Semifinal. Por ende, ganar en el Estadio Chivas, es una consigna importante, además de no relajarse y conformarse con el resultado en la Ida.

“Venimos trabajando muy bien y creo que debemos mantener la mentalidad de ganar allá. Estamos muy satisfechos y contentos con lo que hacen los aficionados, que nos han estado apoyando en las malas y en las buenas. Quiero dar las gracias a la afición por el apoyo”.

El centro delantero, Barragán, reconoció la importancia de vencer en el primer juego, pero ahora están obligados a vencer a Chivas nuevamente. Mencionó cuáles serán las claves para vencerlos en el juego de Vuelta.

“Es un triunfo importante, pero no hay que bajar los brazos y seguir adelante, enfocándonos en el partido que viene, hay que salir cono todo para ganar también. Igual que se encaró hoy, con las mismas ganas, la intensidad de hacer gol”.

A diferencia del juego en temporada regular, donde Chivas dominó y venció a los Rojinegros, ahora en Liguilla, Atlas supo contrarrestar el poderío rojiblanco, así lo dice el goleador de los Zorros.

“Es muy importante, no recibir gol aquí y no recibir en casa de ellos, que vamos a ir a salir a ganar. Tuvimos dos medios tiempos que la verdad no nos favorecieron a nada, pero el equipo estuvo consciente, trabajó para eso, ahora tuvo otra actitud y se trabajó muy diferente, que fue lo que nos dio el triunfo”, finalizó el casaca 28 de los Zorros.