Daniel Álvarez: "La clave será conseguir un gol allá"

El 'Fideo' tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

Se vivió un gran Clásico Tapatío correspondiente al juego de ida de los cuartos de final entre Atlas y Chivas que fue favorable para el conjunto rojinegro por (1-0) gracias a una pena máxima cobrada de gran forma por Matías Alustiza. Uno de los jugadores que más ayudó para la victoria de los anfitriones en el partido fue Daniel Álvarez habló al termino de este esperando ya la vuelta el próximo domingo en el recinto zapopano.

"Le costó mucho al Guadalajara la velocidad que implementamos en el juego. Cuando desdoblábamos rápido causamos daños y hay que seguir por el mismo camino. La clave será conseguir rápidamente un gol, para obligarlos a hacer tres; ahí yo creo que nosotros podemos sacar mucha ventaja del partido", el 'Fideo' Álvarez sabe que la velocidad y marcar un gol en la cancha de Chivas los hará llevar con más calma la eliminatoria.

Daniel destaca que lo importante era que no recibiera gol Atlas debido a lo trascendental que es en la liguilla los goles de visitante. Además de no recibir gol, lograron llevarse una victoria crucial en sus aspiraciones a semifinales. Los Rojinegros tienen que tener un planteamiento inteligente y no cerrarse ya que es una mínima ventaja la que tienen por defender por más de 90 minutos en cancha ajena, con la mayoría de afición rival.

"Iremos el domingo por el triunfo" Álvarez.

Sobre la jugada que marcó el juego donde se sancionó la pena máxima esto opina quién recibió la infracción. "Yo puntee la pelota y recibo un golpe en el tobillo. Sin duda fue penal, el árbitro luego luego lo marcó, fue un buen arbitraje y no tuvo nada que ver en el resultado que hubo en el Jalisco", el canterano de los 'Zorros' acabó con algunas especulaciones suscitadas por Chivas.

Para finalizar el mediocampista del equipo rojinegro habló sobre lo que significó volver a jugar liguilla frente al Guadalajara. "Me quedo contento y feliz por el resultado que se nos da. Yo traía un poco de inquietud por el partido que se nos había dado aquí (1-4 liguilla CL 2015) gracias a Dios se da la oportunidad de enfrentar al Guadalajara y lo hicimos de buena manera", concluyó así Álvarez sus palabras en el estadio.