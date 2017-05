Daniel Arreola: “No hemos ganado nada”

Google Plus

(Foto: VAVEL México//Diego Topete)

“El Dani”, se mostró contento por el resultado obtenido en el juego de ida por los cuartos de final, donde los Zorros se impusieron uno por cero ante su acérrimo rival. Arreola, enfatizó que el equipo debe mantener los pies en la tierra, ya que considera que aún no han ganado nada

“El equipo se sintió un poco agobiado al inicio del juego pero logramos equilibrarlo con buen futbol, como lo veníamos haciendo. Sabíamos que enfrente íbamos a tener un rival complicado, que no se encerraría y bueno, el resultado se dio porque así se trabajó y nos vamos tranquilos más no satisfechos, ya que aún no ganamos nada faltan 90 minutos”.

Regresar como titular luego de haber perdido su puesto, lo mantiene trabajando a tope, sabiendo que con trabajo se hará de un lugar en el esquema del profe Cruz.

“Logramos igualar el partido, lo fuimos llevando y en definitiva el penal nos lo regalan, así es esto. Matías supo aprovechar y nos dio la victoria. Yo sabía que tarde que temprano la oportunidad llegaría y mientras siga trabajando estoy seguro que me tomarán en cuenta, todo buscamos un lugar y la competencia es muy sana”.

Sobre el apoyo de la afición durante todo el juego, no le sorprende ya que para el, esta afición siempre esta y nunca dejan de cantar, lo que les da el extra cuando no se puede más.

“Esta afición es así, hoy y siempre nos han demostrado que están, en las buenas y malas. Hay que sentir la playera, créeme que cuando uno está adentro del campo le hacen sentir con sus cantos lo que sienten por este hermoso club que tanto me ha dado y sin duda alguna, es la mejor afición de México”.

Ir a jugarle a Chivas a su estadio, no será una tarea nada sencilla, ya que sabe de la peligrosidad del Rebaño de mitad de cancha en adelante.

“No nos vamos a intimidar, vamos a ir a trabajar a buscar ese gol que nos pueda dar un poco de tranquilidad y nada, trabajar el juego de arriba abajo, no será nada sencillo pero ello no indica que nos de miedo”. Sentenció.