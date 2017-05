Javier Salas: “Nos vamos con buen sabor de boca”

(Foto: VAVEL México/Omar Villagrana)

Estar en el ojo del huracán, ante la afición de Atlas no es cosa sencilla. En este caso, el jugador nativo en Sinaloa, Javier Salas ha venido acarreando una serie de abucheos luego de no gustar su estilo de juego, a lo que responde que la base del trabajo será la clave para ganarse los aplausos.

“Hoy el equipo demostró de lo que está hecho, hicimos lo que manejamos en otros partidos y esa fue la clave. Sabíamos que Chivas saldría con todo, ya que de habernos metido un gol nos complican la serie, gracias a dios y al trabajo de todos se dio el resultado. Yo siempre he trabajado con toda la intensidad posible, es entendible (los abucheos) es una afición muy exigente y solo queda responder en el campo”.

Son conscientes que el resultado en la cancha los deja tranquilos, más no satisfechos, pues saben que la vuelta será un partido complicado, dejando en claro que los Zorros no irán a encerrarse a la casa de Chivas

“Sabemos de la calidad que tienen en todas sus líneas, al final somos once contra once y nosotros también nos hemos dado un lugar y a los equipos les cuesta jugarnos. No podemos relajarnos ni regalar nada, seguramente el que se equivoque se va a casa”

En su primer semestre como Rojinegro, se sintió satisfecho con el trabajo realizado y el haber recibido la confianza del “Profe” Cruz le dio el plus que necesitaba para entregarse en la cancha. Procedente de Dorados de Sinaloa, llegó de manera definitiva a la madriguera.

“Ha sido un gran torneo para todos, en lo personal me siento satisfecho más no me conformo, está claro que hay cosas por trabajar, quisiera estar acá por mucho tiempo más, Atlas me ha dado mucho y la verdad es que no quisiera irme” Finalizó