'Profe' Cruz: "No metimos el camión atrás"

Cruz no pudo lograr el pase a semifinales | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

El partido se entregó en bandeja de plata a Chivas desde que se anunció la alineación al sacar al mejor jugador del equipo rojinegro y jugar con dos líneas de cinco y cuatro bien paradas. Atlas llevó penitencia después de este pecado, donde quedaron eliminados a manos de su máximo rival por posición en la tabla al haber perdido este domingo. Sobre toda la polémica de su alineación y forma de juego habló el 'Profe' Cruz luego de la eliminación en cuartos de final.

"Hoy si no arrancó Matías Alustiza no fue por una cuestión táctica para resguardar el (1-0), sino por una sobrecarga muscular del muslo derecho. Teníamos controladas las acciones sin mucho sobre salto hasta el gol, en un tiro de esquina donde hubo distracciones. Sin embargo, el segundo tiempo decido arriesgar la integridad física de Matías porque lo ameritaba la situación, un gol nos facilitaría más la cosas, se intentó en todos los sentidos", se acabaron las especulaciones y no entró el 'Chavo' Alustiza porque tenía problemas musculares.

Otro punto clave en el encuentro fue cuando al minuto 35' Leiton Jiménez sufrió una grave lesión en su rodilla, que hasta ese momento había sido el mejor hombre en la cancha de toda la serie. Cambió totalmente el esquema del equipo con la salida del capitán rojinegro y aunque entró Stiven Barreiro a la cancha para sustituirlo; las marcas que realizaba Leiton no pudieron ser imitadas.

La no entrada desde el banquillo desde el juego del jueves y también en el de vuelta de Fidel Martínez, refuerzo que no tuvo tantos minutos y trascendencia como se esperaba. "El equipo lo ha venido haciendo bien y con una alineación de 11 más tres cambios es complicado que jueguen todos. Cuando hago los ajustes busqué a Jahir Barraza que tiene gol, pero las modificaciones que nos generó la lesión de Jiménez tuve que prescindir de la entrada de Fidel", parece ser que no hay ningún problema con el atacante y que Leiton Jiménez cambió bastante todo lo que venía haciendo el equipo rojinegro en la cancha.

A pesar de ser una eliminación muy dolorosa para Atlas, esta ha sido una de las mejores campañas en los últimos años del equipo ya que después de tres temporadas ingresó a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano. Cruz señaló que no hay ningún reproche ante el funcionamiento de los jugadores y que si hay alguien responsable por la eliminación del equipo es el propio entrenador.