Óscar Ustari: "Tenemos la mejor afición de México"

Ustari ya no pudo jugar en está liguilla | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Caló y mucho esta eliminación que tuvo Atlas en liguilla ante Chivas en el Clásico Tapatío por un empate en el marcador global. A pesar de la decepción que se puede tener con la caída en cuartos de final, fue un buen torneo por parte del conjunto rojinegro. Al finalizar el cotejo habló el guardameta que en el juego de vuelta fue suplente: Óscar Ustari.

"Nos deja mal, porque la ilusión de este equipo era pasar. Sabíamos que enfrentábamos a un rival, que la diferencia era mínima y me parece que fue un partido parejo. Hoy me parece que tomar una decisión solo por este partido no sería justa, hay que dejar pasar el tiempo y replantearse lo que se hizo bien en toda la temporada", Ustari reconoció que salieron decepcionados por la eliminación pero fue una buena temporada y no hay que dejarse llevar por el resultado.

"No nos tocó a nosotros hoy", Ustari.

Fue una temporada donde los arqueros de Atlas tuvieron una gran temporada, que en un inicio se pensaba que sería muy complicada debido a que 'Osky' tuvo una fractura en el cúbito del codo apenas en la fecha 7. Pero Miguel Fraga estuvo de manteles largos teniendo un gran torneo que en varios encuentros fue fundamental para que sacará el resultado los Zorros. Será una competencia muy interesante el siguiente Apertura 2017 por saber al guardameta titular del equipo.

La campaña que recién acaba de culminar para el equipo del 'Paradero' la define así el cancerbero. "Me parece que fue una buena temporada, nadie creía por nosotros, nadie pensaba que calificaríamos. Entramos a la liguilla y creamos una ilusión, hasta acá nos tocó llegar, pero si somos realistas y hablamos al inicio del torneo nadie esperaba estar aquí", en términos generales fue un buen campeonato para Atlas ya que se quitó una losa de tres torneos sin calificar.

Esta llave de cuartos de final se vio encaminada mucho gracias a las lesiones que tuvieron los defensores centrales de ambos equipos; pero se vio mucho más la ausencia de Leiton Jiménez. El colombiano había sido el mejor jugador de toda la serie pero una lesión en la rodilla lo terminó sacando del partido; aún falta por saber la gravedad de su rodilla pero se espera sea un tema de ligamentos. Fue aquí donde Ustari piensa que hubo un bajó por parte del equipo que lo venía haciendo muy bien.

Para finalizar, el pampero reconoció la tremenda labor de 'La Fiel' no solo en este juego, sino en toda la temporada. "Tenemos la mejor afición del futbol mexicano, estamos orgullosos como futbolistas el tener a esta afición con nosotros. Se hizo siempre el esfuerzo, no solo por nuestra familia, sino por ellos; hoy el estadio era casi todo de Chivas y se escuchaban mucho. Simplemente tengo palabras de agradecimiento hacia ellos y que doblegaremos esfuerzos para colocar al club donde todos queremos", sabiendo de la importancia que tiene para este equipo la afición Óscar se mostró agradecido por el apoyo.