Falló el pizarrón del ‘Profe’ Cruz

Google Plus

José Guadalupe Cruz tuvo un cierre de año complicado | Foto: ESPN

Este pasado domingo en la cancha del Estadio Chivas, se vivió el octavo Clásico Tapatío en una liguilla por el título y de nueva cuenta la serie y el pase a semifinales fue para Chivas gracias a su mejor posición en la tabla general. Desde momentos antes que empezara el juego de vuelta se criticó el parado que el técnico de los ‘Zorros’ hacía debido a la ventaja tan pequeña que tenía, aquí analizamos cinco puntos clave del accionar del equipo.

1. Línea de cinco

Si algo había claro en Atlas y que había practicado a lo largo de casi toda la temporada del Clausura 2017 era su sistema de juego ya establecido con un (4-2-2-2) o (4-2-3-1) según se movieran los hombres en la cancha; pero para el juego más importante de la temporada Cruz decidió moverlo. De implementar un cuadro bajo con cuatro hombres, fue ahora línea de cinco con 'Macue' Robles como libero y Leiton Jiménez acompañado de Daniel Arreola de centrales por cada lado. Siendo los laterales una fuente de salida a velocidad que nunca se pudieron unir con Daniel Álvarez, pero si con Brayan Garnica que fue el más peligroso de todo el juego para los rojinegros.

Después de recibir el gol por parte de Orbelín Pineda, se movió este esquema para volver al tradicional (4-2-3-1) aunque nunca hubo un verdadero hambre importante de ir por el gol en jugada desarrollado por parte de la 'Academia'. La media cancha quedó partida después de la salida del campo de Clifford Aboagye y Javier Salas quedó prácticamente solo, fue ahí donde Guadalajara tuvo aún más opciones de aumentar su ventaja.

2. Sentar al ‘Chavo’ Alustiza

Quedando fuera del XI inicial el mejor goleador del torneo y quizás el jugador que más influenció a que Atlas llegará a la liguilla, Matías Alustiza sorpresivamente para propios y extraños no repitió en la alineación en el juego de vuelta quedándose en la banca. Esto fue un aliciente para el equipo rojiblanco en su parte baja, ya que solo debería de cubrir a Martín Barragán en la punta durante el primer tiempo.

Cuando el marcador ya era adverso para los 'Zorros' en el reinicio del segundo tiempo, el argentino originario de Azul ingresó para darle un cambio al partido. Pero esto no fue así, porque solo pudo pegar una vez a la portería. La justificación del 'Profe' al finalizar el juego por no poner al camiseta once fue por una sobrecarga muscular y al ingresar en el minuto 46' lo arriesgó a que tuviera un desgarre.

3. Lesión de Leiton Jiménez

Tu capitán y jugador más destacado en toda la serie: Leiton Jiménez sufrió una aparatosa lesión en su rodilla y se perderá el siguiente torneo por una ruptura de ligamentos, además de distención de otro más un daño en el menisco. A partir de la salida del colombiano la tranquilidad que había en el cuadro defensivo se perdió, ingresó Stiven Barreiro y tuvo responsabilidad en el único gol del encuentro.

4. No hubo revulsivos desde la banca

Con un cambio menos, debido a que Jiménez tuvo que salir por esa afectación en su rodilla derecha hubo un cambio menos que utilizar para el juego. Además que si o sí debía ingresar Matías Alustiza para buscar el gol en la segunda etapa; dejando solo una opción de revulsivo. Teniendo la decisión de meter en el ataque a Jahir Barraza o Fidel Martínez, Cruz selección al atacante canterano que no estaba en su mejor nivel y dejar sin participación en los 180 minutos de liguilla al ecuatoriano.

5. Manejar una ventaja mínima

En el juego de ida, Atlas consiguió sacar el triunfo (1-0) en el juego de ida y cuando concluyó este, tanto el técnico como los futbolistas estuvieron diciendo en sus discursos posteriores que irían por una anotación que matará prácticamente la eliminatoria. Pero estas palabras quedaron en el olvido poco antes del silbatazo inicial cuando se mandó una línea de cinco y dejar al goleador del equipo en la banca.

Añadiéndose que en el primer lapso solo tuvieron dos tiros con dirección a portería ejecutados por Brayan Garnica daban cuenta que era un pase imposible a semifinales. Todo parecía controlado pero en tiempo agregado de la primera parte Orbelín Pineda consiguió el gol que definía la eliminatoria. Segundo tiempo con esperanzas aún tenía para 'La Fiel' pero hubo cero oportunidades creadas y solo se desarrollaron con dos remates de cabeza en tiro de esquina rematados por Stiven Barreiro y quizás la que puso a temblar con remate de volea dentro del área de Martín Barragán fue lo que generó Atlas.

Hay que decirlo, fue un suicidio ir al Estadio Chivas a defender un solo gol en cuartos de final. Teniendo encima el gol no se pudo depender únicamente de la habilidad y técnica del 'Chavo' Alustiza, siendo una justa derrota y eliminación para el equipo de José Guadalupe Cruz; pero no hay que cortar este gran proceso que llevó a una liguilla después de tres torneos de ausencia porque para el Apertura 2017 Atlas peleará por el no descenso de nueva cuenta.