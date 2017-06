Milton Caraglio confirmado como nuevo futbolista de Atlas

Google Plus

El atacante argentino por fin llega a los Zorros | Foto: VAVEL México

Comienza viento en popa el Draft de la Liga MX para el equipo de los Rojinegros del Atlas, ya que tienen confirmado a su primer refuerzo de cara al siguiente torneo. Milton Caraglio se vuelve nuevo futbolista de los Zorros para el siguiente año futbolísitico. Así lo confirmó el presidente de la institución Gustavo Guzmán antes de ingresar al salón donde se realizan todos los movimientos en el hotel sede de la Semana del Futbol Mexicano.

Después de que hace precisamente un año, no hubiera podido concretar Atlas la llegada del argentino, hoy Milton Caraglio firma con el equipo tapatío. En un contrato que aún no es claro si es compra definitiva o préstamo a un año con opción a compra. Su cuota goleadora con Tijuana no fue la más importante, pero lo destacado son las asistencias que generó a los goleadores Dayro Moreno y Avilés Hurtado.

Gracias a esta incorporación se harán más sólida la parte ofensiva de los Rojinegros, formando una dupla en el ataque con Matías Alustiza y Milton Caraglio. Además de ver que papel va a jugar el recién llamado a Selección Nacional en Copa Oro: Martín Barragán, que en los últimos años ha sido de los mejores goleadores nacionales promediando cinco tantos por torneo.

En su apenas año y medio de estadía en Liga MX, Caraglio ha logrado 14 anotaciones en su estadía con Xolos y Dorados. Además de ser el jugador que más destacado de ese equipo del Gran Pez que fue el máximo anotador con seis tantos a pesar de no comenzar el torneo con ellos en la jornada 1. Fue pieza fundamental para que Dayro y Hurtado lucharan hasta las últimas fechas por el título de goleo.