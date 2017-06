Miguel Fraga y Javier Salas van motivados a selección

Tanto Salas como Fraga fueron claves el torneo pasado | Foto: Atlas FC

Segundo día de trabajos en la Madriguera Rojinegra de la pretemporada de los 'Zorros' con lo que el trabajo físico comienza a ser más intenso para ponerlos a punto en este aspecto. Pero hoy fue un día diferente, ya que hablaron los dos seleccionados nacionales del 'Paradero' ya que en las próximas horas partirán a la capital del país para integrarse al trabajo con el asistente de Juan Carlos Osorio.

El arquero Miguel Fraga fue el primero en responder los cuestionamientos por parte de la prensa. "Soy un tipo que me gusta pensar en el hoy, nunca me gusta pensar en el mañana o en lo que pudiese pasar. Lo que tengo hoy es un compromiso de los más importantes en mi vida, una vitrina importante en mi carrera y voy a recompensar esa confianza que me ha dado el 'Profe' Osorio con trabajo en la cancha y pensaré en Atlas cuando esté de regreso", será esta la primera convocatoria vistiendo los colores rojinegros para el arquero camiseta "30" y sabe de la responsabilidad que esto conlleva.

Junto al portero del Atlas, también están convocados el jugador de Puebla Moisés Muñóz que fue compañero de Fraga en Morelia del cual aprendió muchas cosas para formarse y él que se perfila para ser el titular dados sus llamados constantes al 'Tri' Jesús Corona, que se perdió la Copa Confederaciones debido a una lesión en la rodilla y causó baja.

Además comentó el portero del conjunto de José Guadalupe Cruz que se ha identificado mucho con esta escuadra en los varios años que ha portado la camiseta. "He aprendido a amar estos colores, siempre estaré contento de pertenecer a esta institución", desde el Apertura 2014 había estado en la institución pero tuvo hasta el recién concluido Clausura 2017 una actuación que satisficiera a los aficionados.

Después el mediocampista que ahora ya pertenece la carta completa a Atlas Javier Salas tomó la palabra y hablar sobre la oportunidad que le da el equipo de seguir. "Yo estoy muy a gusto acá, todos me tratan bien. Muchas veces la gente va a cuestionar y uno debe trabajar siempre para dar lo mejor de sí. Con la compra me siento contento de estar en Guadalajara y espero quedarme mucho tiempo", en el draft la directiva adquirió completamente los derechos federativos del Club Tijuana.

Sobre el llamado a Selección Mexicana esto dijo el oriundo de Culiacán. “Contento de este llamado, llegue a Atlas en un momento difícil para mí, no me salían las cosas, trabajaba pero no salían. Poco a poco con el trabajo, la intensidad y apoyo de mis compañeros he salido adelante y he podido aportar al equipo. Ahora estoy muy contento de poder asistir a Selección”, será la segunda convocatoria de Javier después de haber estado en el proceso de Esperanzas de Toulon cuando meses después se consiguió la medalla de oro olímpica en Londres 2012.