José Madueña: "Seremos más competitivos con los refuerzos "

Cuarto día de actividades en el pacífico mexicano, para ser más específicos en la playa de Mazatlán donde Atlas realiza la segunda parte de la pretemporada, quizás la más importante donde se pone a prueba la condición física y evitar lesiones. Uno de los futbolistas que padeció de problemas musculares fue José Madueña y ahora buscará evitarlas.

"Veo muy bien al equipo, creo que con los refuerzos que han llegado seremos un cuadro aún más completo de lo que éramos la temporada pasada, le podremos pelear a cualquiera", para el torneo que viene José Madueña piensa en los objetivos que se plantean sean aún más viables de completarse, debido a las seis incorporaciones que se dieron en este verano.

Fue el lateral mexicano con mejor rendimiento de toda la Liga MX, ya que José completó un total de seis asistencias de goles la campaña pasada, donde sus compañeros Barragán, Garnica y Matías Alustiza remataron los trazos que mandaba por la banda derecha. Ahora con la llegada de uno de los mejores rematadores de cabeza, como lo es Milton Caraglio, el jugador rojinegro podría aumentar esta gran cuota que no le alcanzó aún para llegar a Selección Mexicana.

"Quede frustrado por la lesión del torneo anterior"

La importancia que tuvo el "27" de los Rojinegros desde su llegada, será multiplicada esta vez debido a la pelea por el no descenso que tendrán los tapatíos en el comienzo del torneo. "Siempre cada torneo me pongo objetivos más altos. Entonces lo mismo, trataré de aportar con jugadas ofensiva, pero también no descuidar la parte defensiva", dijo el nacido en tierras cachanillas.

Con la dupla argentina que armará el equipo con Matías Alustiza y Milton Caraglio, podría convertirse en un gran ataque por la gran llegada por los costados que tiene el equipo. José Madueña junto a su compañero seleccionado nacional Luis Reyes podrán ser la llave en partidos del torneo de llegar a buen tramité las pelotas a ambos delanteros.