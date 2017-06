Última llamada para Christian Tabó

Google Plus

Tabó seguirá visitiendo los colores rojinegros | Foto: Getty Images

Christian Tabó no ha dado el rendimiento que se esperaba de él desde su llegada a la madriguera rojinegra dirigida por Gustavo Matosas en ese entonces (2015) por una cifra aproximada al millón de euros.

El jugador de 23 años todavía no anota gol con Atlas, un dato que sin duda da mucho de qué hablar y ha hecho que los aficionados no estén contentos. La hinchada rojinegra le ha hecho saber a Tabó su molestia por el bajo rendimiento que el jugador ha demostrado a lo largo de su estadía en el conjunto de los Zorros.

La temporada pasada el uruguayo no acumuló muchos minutos en la cancha y al no ser de los nombres importantes en el esquema del Profe Cruz, quedó relegado en el banquillo. Cabe destacar que Tabó fue parte de la lista de transferibles en el pasado draft, pero al no encontrar acomodo en ningún equipo, se quedó con los rojinegros.

Esto significará un nuevo reto en la carrera de Christian Tabó, una última llamada que el jugador uruguayo deberá aprovechar al máximo en la siguiente temporada para ganarse la confianza no solo del entrenador, sino de toda la afición que hace tiempo le dio la espalda y que sus actuaciones en el terreno de juego y su trabajo en el día a día dependerán mucho en el proceso de ganarse un puesto en el equipo, cosa que no ha demostrado.

El reto se torna más complicado debido a que el técnico, José Guadalupe Cruz no lo tiene como uno de los nombres importantes en el once titular, la oportunidad está en que Tabó tenga que hacer lo que cualquier jugador competitivo, dejarlo todo en los entrenamientos para así aumentar el nivel de competencia interna y ser un revulsivo importante para el plantel tapatío.