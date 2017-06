Facundo Erpen: "Tenía muchas ganas de volver"

Google Plus

Erpen fue la última incorporación para Atlas en el Apertura 2017 | Foto: Atlas FC

Volvió Atlas a la capital jalisciense desde el domingo, después del trabajo físico hecho en la Playa de Mazatlán, para seguir ahora en la Madriguera en sesiones dobles al día para preparar los encuentros amistosos que se vienen en puerta. Está mañana habló el argentino Facundo Erpen en su retorno al equipo, que se da luego de dos etapas con Morelia y Puebla, escuadras donde evitó el descenso y llegó a la final de Copa MX.

“En una etapa madura, los años pasan, pero la mentalidad está intacta. Siempre fui muy profesional, y en los últimos años he trabajado mucho. Me siento muy bien, contento y ahora lo que queda es ganarme un lugar”, Facundo Erpen con 34 años de edad estará de nueva cuenta vistiendo los colores rojinegros luego de haber estado cinco torneos fuera con dos equipos que pelearon por no descender.

Este retorno del originario de Entre Ríos, Argentina se debe a la baja que tendrán los 'Zorros' por prácticamente todo el siguiente torneo del colombiano Leiton Jiménez por lesión en los ligamentos. Erpen viene a pelar un puesto titular en la zaga central con varios jugadores canteranos, el colombiano Stiven Barreiro y Daniel Arreola que se ha ganado a 'La Fiel' por sus buenas actuaciones con el equipo.

“Contento de volver y de ayudar"

Para el siguiente torneo Apertura 2017 hay pronóstico de gran torneo para los Rojinegros, debido a su buena actuación en la campaña regular pasada, pero quedando a deber en liguilla. “Las expectativas son altas, dejaron una vara alta el torneo anterior con los puntos que hicieron, no solo la mentalidad del Profe y de Gustavo Guzmán sino de toda la dirigencia y de nosotros; no ver el tema de la salvación sino de la clasificación a la liguilla. Esa es la mentalidad fuerte, la confianza en equipo”, la pelea no solo será por llegar a la fase final; sino que en el menor tiempo posible salgan del problema del cociente.

Seguirá siendo la base de este equipo la cantera, que poco a poco comienza a dar grandes jugadores de nueva cuenta como en antaño. “Hay muchos jóvenes, lo que quiere decir que la mejor cantera de México está intacta, hay mucho potencial en lo que vi estas semanas sumadas a la experiencia. El torneo anterior hicieron una gran temporada, ojalá se pueda repetir", con la experiencia que Erpen y otros jugadores le pueden aportar a los jóvenes puede ser clave para tener un gran torneo.