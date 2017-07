Daniel Arreola y Stiven Barreiro: "El compromiso es salir campeones"

Arreola y Leiton podrían ser la pareja de centrales que arranque de titular en el torneo | Foto: Atlas FC

Volvió el equipo rojinegro de los Estados Unidos el día lunes a la Perla Tapatía y continuar con los entrenamientos en esta Pretemporada Rojinegra, antes de cerrar estos partidos de preparación el siguiente sábado en Minnesota. Hoy en las instalaciones de la Madriguera Rojinegra presentaron al nuevo patrocinador Mobil Super y posteriormente los defensores hablaron sobre lo que han trabajo en estos juegos ante Chivas y Reno, además de tener en la mente ya el debut en Liga MX.

El defensor central de Colombia, Stiven Barreiro que ha vuelto a su mejor nivel con los trabajo físicos habló de cómo ve hoy por hoy al equipo.“Afortunadamente contento con el grupo de jugadores, tienen una gran técnica y con una visión muy bien. Creo que este equipo puede dar de que hablar en el torneo que comenzará en dos semanas”, dijo el camiseta número 2 que podrá iniciar su tercer torneo desde que llegó a México.

“Vamos a buscar hacer las cosas mejor que el torneo pasado”.

Una de las partes que más costó trabajo el torneo pasado fue la delantera, y con la adición de Milton Caraglio ha sido de gran funcionamiento en estos partidos que se han realizado de pretemporada. De a poco comienza a hacer una gran dupla con Matías Alustiza y ya han generado varios goles entre ambos junto a asistencias, sobre todo en el duelo que disputaron en Nevada .

“Todos confiamos en el Profe, lo que nos dijo fue que nos da confianza al grupo y lo que nosotros debemos de hacer es respaldarlo en la cancha”, José Guadalupe Cruz cumple su primer año como entrenador de Atlas, teniendo dos torneos muy contrastantes y al final del Clausura 2017 cumplió con los objetivos de calificar a liguilla, pero quedando a deber en esta fase de cuartos de final ante el rival de la ciudad.

Después fue turno del defensor Daniel Arreola que comenzó a hablar de la posición en la que se ha desempañado desde que arribó en esta segunda etapa: “Me gusta, la se jugar y me he acostumbrado a jugar como defensor central. Me he acomodado con Leiton, Rafa, Barreiro o con quién sea. Tengo muchos objetivos con Atlas para cumplir este torneo y la competencia interna siempre nos hace ser mejores”, con la lesión de Leiton Jiménez, el central mexicano podrá luchar para tener un puesto en el XI inicial de Cruz.

“El objetivo es superar lo del torneo pasado, tenemos la espinita que podíamos haber hecho aún más. Hemos consolidado muy bien en la pretemporada y demostrarlo de la mejor formar en el torneo regular que ya va a iniciar. Cuando habló de superar lo del torneo pasado, es llegar al campeonato, esas son nuestras expectativas", Atlas el torneo pasado sorprendió a varios equipos de la Liga MX al colarse a las instancias finales, es por esto que ahora el objetivo es aún mayor para el Apertura 2017.

“Este equipo ha demostrado de lo que es capaz".

Además de querer ser protagonistas, tendrá otra pelea muy importante los Zorro en el Apertura 2017, la pelea por el no descenso. “No podemos dejar de lado esa cuestión, es un tema que nos pica mucho y estamos pensando ya en el primer partido. Mientras más puntos sumes en las primeras jornadas, saldremos adelante; ganando, vamos a voltear allá arriba para que dejemos de pensar en eso”, antes de iniciar el torneo, comenzará Atlas en el puesto 16° solo por arriba de Lobos BUAP y Veracruz.

“Veo al equipo bien, fuerte y mejor conjuntado que el torneo pasado. Si pasamos los 30 puntos está buenísimo, pero si llegamos a la barrera de los 27 puntos, seguramente estaremos en la liguilla”, la media para calificar a liguilla en Liga MX durante los últimos torneos ha sido de 26 a 28 puntos y es por esto que aspiran a estas unidades los rojinegros.

Para terminar, Arreola habló de cómo ha cambiado la mentalidad de juego de este equipo desde el torneo pasado. “Este equipo se ha acostumbrado a ser ganador. Yo no veo los amistosos como un partido de preparación, siempre buscamos ganar. En el clásico que jugamos la semana pasada lo disputamos como tal y sacamos la victoria”, el equipo continuará trabajando para el último amistoso que jugarán ante el equipo de la MLS, Minnesota United.