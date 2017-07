Milton Caraglio: "La mentalidad es lograr alguna copa"

Caraglio portará su tercera camiseta en México | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

En la presentanción de la nueva camiseta de los Rojinegros con la nueva marca deportiva que los vestirá por los siguientes años: Adidas, al finalizar el evento en un conocido lugar de exposiciones en la ciudad de Guadalajara, habló el delantero Milton Caraglio de los objetivos que se tienen en mente. Además opinó de lo que le ha parecido este nuevo lugar en su carrera como futbolista en la Liga MX.

"Estoy feliz y contento por el apoyo que ha mostrado la gente, así que esperamos no decepcionar a La Fiel en este torneo, para hacerlo de buena forma. Siempre estaremos mirando para adelante, obviamente va ir todo de la mano, si nos va bien el tema del porcentaje va a mejorar. Así que, la mentalidad de todos es conseguir algo importante", Milton Caraglio es el refuerzo estelar de los rojinegros en este 2017 y que buscará consolidarse como el hombre fuerte en la ofensiva.

Será un reto importante en la carrera de Caraglio, ya que con Atlas, este es su tercer equipo en México (antes con Xolos y Dorados). Como cada que llega a un nuevo equipo, el argentino se enfoca en hacerlo de la mejor forma y no ponerse una meta de anotaciones por juego. No es un centro delantero que se caracterice por meter muchos tantos, pero si en ser alguien que sirva de poste para hacer varias asistencias.

Habló también el camiseta "17" acerca de la dupla que formará con Matías Alustiza que ya han fabricado varios goles en la pretemporada. "Me he sentido muy bien la verdad, es un jugador extraordinario; no solo con él me siento bien, sino que con todo el grupo. La verdad que son personas muy buenas y veo un muy buen futuro", en los partidos amistosos, ambos jugadores anotaron y se asistieron mutuamente para ver un preámbulo de lo que ocurrirá en el torneo regular.

Para finalizar, el atacante dijo que desde el debut en el Apertura 2017 ante León este sábado la exigencia ya estará. Con el equipo casi completo, se buscará que el buen ritmo que tomaron en los juegos de preparación, se refleje en un resultado positivo cuando se visite la complicada cancha del Estadio León este próximo 22 de julio.